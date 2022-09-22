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Фотопоток

Зоопарк МВД в Краснодаре

Зоопарк МВД в Краснодаре

22 сентября
Крупнейшая авиабаза Сибири

Крупнейшая авиабаза Сибири

22 июля
Как добывают золото

Как добывают золото

2 июля
Прощание с кадетством

Прощание с кадетством

26 июня
Выпуск спецсигналов

Выпуск спецсигналов

24 июня
Розовая соль крымского озера

Розовая соль крымского озера

19 июня
Как шьют парашют

Как шьют парашют

16 июня
Будни проводников

Будни проводников

11 июня
Один день из жизни эсминца «Настойчивый»

Один день из жизни эсминца «Настойчивый»

6 июня
Наводнение в Алтайском крае, Хакасии, Туве

Наводнение в Алтайском крае, Хакасии, Туве

3 июня
Городецкий стиль

Городецкий стиль

31 мая
Будни ветеринаров

Будни ветеринаров

28 мая
ПМЭФ-2014 глазами участников

ПМЭФ-2014 глазами участников

26 мая
В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум

В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический...

23 мая
Столкновение поездов в Подмосковье

Столкновение поездов в Подмосковье

20 мая

29 декабря 09:00

«Снежная королева 3. Огонь и лед». Герои мультфильма поздравят пассажиров столичного метро

26 декабря 16:06

Следствие продолжается. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154

26 декабря 15:48

Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

22 декабря 11:50

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря 11:03

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

20 декабря 11:24

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

16 декабря 15:01

19 декабря в Москве пройдет бизнес-конференция STDAY: New Year

12 декабря 08:21

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

09 декабря 17:09

Впервые за 8 лет. Президентское послание Федеральному Собранию вызвало рекордный интерес

06 декабря 20:54

Кубинская память. Улицы в российских городах называют в честь Фиделя Кастро

06 декабря 19:12

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

06 декабря 17:33

Доверие граждан. Путин призвал беречь «чистоту судейского корпуса»

06 декабря 11:25

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

05 декабря 21:06

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

02 декабря 09:17

40 суток без солнца. В Мурманск пришла полярная ночь

16 ноября 06:54

Полезные привычки. Названы российские города, жители которых хотят дольше жить

15 ноября 18:05

Местное приветствие. В Перми появились линии электропередач в виде футболистов

15 ноября 17:14

Человек против электричества. Жителям Самары пришлось толкать троллейбус

15 ноября 12:35

Квадратные метры. Правительство увеличило финансирование нового жилья в регионах

11 ноября 17:10

Уникальная находка. Ветеран из Владимира завещал почти 2 млн рублей роддомам

09 ноября 12:42

Властные идеи. Доска позора для чиновников появится в Симферополе

08 ноября 14:30

Ужесточающая политика. Минфин заставляет регионы избавиться от долгов

31 октября 20:30

Не размывая ценности. Путин поддержал введение года единства российской нации

31 октября 17:43

Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс

28 октября 19:04

Сезонная вакцинация. Россияне в 10 раз меньше стали болеть гриппом

27 октября 11:46

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 11:31

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября 11:12

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

26 октября 18:20

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

25 октября 09:06

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

21 октября 10:52

Питер обогнал Москву. Своими зарплатами недовольны 85% россиян

20 октября 14:44

Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

19 октября 17:21

Полосатый в темноте. Во Владивостоке ищут тигра, гуляющего по городу

19 октября 16:08

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

19 октября 13:16

Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов

13 октября 13:59

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

10 октября 16:16

Японские следы. На Курилах нашли древний буддийский камень

10 октября 16:08

Неприкосновенный запас. В Петербурге утвердили норму хлеба на случай войны

07 октября 12:24

Рекордные размеры. Питерские строители получили международную награду за мост в Новосибирске

06 октября 17:45

Подарки в библиотеку. Путин отпразднует свой День рождения только с близкими и друзьями

06 октября 13:23

Самобытный потенциал. Названы 8 самых красивых деревень России

05 октября 19:55

Без опасности до 21. В России может вырасти возраст получения водительских прав

05 октября 11:20

Недетская нагрузка. Ко Дню учителя в России начали менять зарплаты педагогов

04 октября 17:36

Послание в будущее. Мурманск празднует столетний юбилей

03 октября 14:51

Рост штрафов в 10 раз. С 3 октября в России ужесточили закон о выплатах зарплат

30 сентября 16:37

Узнать в лицо. Сооснователь компании N-Tech.Lab рассказал о будущем нейронных сетей

28 сентября 10:38

Популярный экстрим. Жительница Перми отметила 80-летний юбилей прыжком с парашютом

28 сентября 10:23

Статус человека. Правительство отменяет бэби-боксы, а патриарх поддержал запрет абортов