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Общество > Жизнь

Икра или сметана. Рейтинг любимых россиянами начинок для блинов

04 марта, 11:28
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Большинство россиян скорее всего будет есть блины на Масленицу, любимой начинкой для них является сметана или варенье, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Масленицу в этом году отмечают с 4 по 10 марта.

Согласно данным исследования, на масленичной неделе большинство россиян (91%) собирается есть блины, просить прощения у близких (78%), готовить блины (77%) и ходить в гости (68%), сообщает РИА Новости.

Скорее всего не будут есть блины на Масленицу только 7% респондентов, 20% заявили, что не намерены просить прощения у близких, а 22% не будут вероятно сами жарить блины.

Почти треть (30%) опрошенных сообщила, что скорее всего не пойдёт в гости на Масленицу и будет принимать их у себя.

Участвовать в масленичных гуляниях скорее всего будут 40%, а 56% напротив не собираются этого делать. Сжигать чучело Масленицы вероятнее всего будут только 30%, тогда как большинство — 67% не намерены участвовать в этом обряде.

Самой любимой начинкой для масленичных блинов у россиян является сметана (50%), на втором месте идёт варенье или джем (33%), третье место делят сгущённое молоко и творог (по 23%). Также респонденты отдают предпочтение мясной или медовой начинке (по 19%); 13% едят блины с маслом, а 12% — с икрой. Ещё 4% любят блины с рыбой.

Без начинки предпочитают блины 2%, а 1% не едят блины.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 февраля 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Автор

Олег Корин

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