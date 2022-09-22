Икра или сметана. Рейтинг любимых россиянами начинок для блинов

Большинство россиян скорее всего будет есть блины на Масленицу, любимой начинкой для них является сметана или варенье, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Масленицу в этом году отмечают с 4 по 10 марта.

Согласно данным исследования, на масленичной неделе большинство россиян (91%) собирается есть блины, просить прощения у близких (78%), готовить блины (77%) и ходить в гости (68%), сообщает РИА Новости.

Скорее всего не будут есть блины на Масленицу только 7% респондентов, 20% заявили, что не намерены просить прощения у близких, а 22% не будут вероятно сами жарить блины.

Почти треть (30%) опрошенных сообщила, что скорее всего не пойдёт в гости на Масленицу и будет принимать их у себя.

Участвовать в масленичных гуляниях скорее всего будут 40%, а 56% напротив не собираются этого делать. Сжигать чучело Масленицы вероятнее всего будут только 30%, тогда как большинство — 67% не намерены участвовать в этом обряде.

Самой любимой начинкой для масленичных блинов у россиян является сметана (50%), на втором месте идёт варенье или джем (33%), третье место делят сгущённое молоко и творог (по 23%). Также респонденты отдают предпочтение мясной или медовой начинке (по 19%); 13% едят блины с маслом, а 12% — с икрой. Ещё 4% любят блины с рыбой.

Без начинки предпочитают блины 2%, а 1% не едят блины.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 февраля 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.