Танцевальная дорога. Россияне назвали лучшие песни для поездки в такси

Сервис такси «Ситимобил» и компания ResearchMe составили рейтинг лучших песен для прослушивания в такси, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Социологи спрашивали респондентов, какой трек они бы предпочли слушать в поездке на повторе.

Самой популярной оказалась песня Despacito исполнителя Luis Fonsi, ее выбрали бы 22% опрошенных. По 16% назвали «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова и Freestyler Bomfunk MC. Также в рейтинг попали «Чумачечая весна» Потапа и Насти Каменских и «Минимал» Элджея.

При этом большинство россиян признались, что лучшей песней для поездки в такси считают «Зеленоглазое такси» Олега Кваши, уже упомянутый «Цвет настроения синий», «Такси, такси» Игоря Николаева и «Едем в соседнее село» Мурата Тхагалегова и Султана Урагана, передает РИА Новости.

Самыми необычными композициями, которые респонденты когда-либо слышали в поездке, оказались «Лада седан», «Владимирский централ», «Вите надо выйти», «Я крокодил», «Медуза», «Мурка», гимн России, песня Мамонтенка, а также композиции Бетховена, Бурановских бабушек, Сектора Газа и частушки.

В опросе приняли участие более 5600 россиян.