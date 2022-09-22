Патруль с сюрпризом. В Вологодской области сотрудники ДПС спасают щенков

В Вытегорском районе Вологодской области сотрудники наряда ДПС спасли от верной гибели пятерых щенков, устроили их на передержку, а потом раздали в добрые руки.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, во время патрулирования трассы Вологда-Медвежьегорск на остановке «Никольская гора» полицейские из наряда ДПС ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району обнаружили полиэтиленовый пакет, откуда доносился слабый писк.

Стражи порядка вскрыли мешок и обнаружили внутри пятерых щенят, передает «Российская газета». У них уже были открыты глаза. Полицейские предположили, что пищали щенята из-за нехватки воздуха.

Щенков доставили в отделение. Его командир Дарья Цыганкова временно взяла щенков на передержку, а полицейские стали искать щенкам хозяев. Первым откликнулся старший инспектор ДПС Сергей Родькин, он забрал себе одного щенка и назвал его Рокки.

Остальных животных пристраивали через социальные сети. Полицейские рассказали о случившемся на страницах групп райцентра и уже через несколько часов жители Вытегорского района разобрали всех щенков.