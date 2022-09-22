Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с вечера воскресенья и в понедельник.

«Степень интенсивности опасных явлений: “желтый” — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21.00 31 марта в течение суток.

По данным синоптиков, переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, вечером местами возможен небольшой дождь, передает РИА Новости. В столице будет дуть юго-западный и западный порывистый ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Администратор Московского парковочного пространства посоветовал столичным водителям быть осторожными и не парковаться у деревьев и рекламных конструкций из-за сильного ветра.