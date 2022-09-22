Правительственная премия. Медведев считает вредными продолжительные новогодние каникулы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает вредными чрезмерно продолжительные новогодние каникулы, передает ТАСС. Такое мнение он высказал на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ.

«Вообще у нас праздники очень длинные, — отметил глава правительства, говоря о недавно завершившихся новогодних каникулах, которые в этот раз начались 30 декабря и продолжались до 9 января. — Для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо “отмечает”.

Вместе с тем, по мнению Медведева, церемония дает новым лауреатам еще одну возможность отметить успех в дополнение к таким праздничным поводам как наступление нового года по старому стилю и День российской печати 13 января. В завершение церемонии премьер пригласил всех ее участников на традиционный бокал шампанского.

Добавим, предложения сократить новогодние праздники появляются с завидной регулярностью последние 10 лет. В 2017 году коммунисты даже внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул. Предлагалось оставить выходными только 31 декабря и 1 января. Однако проект раскритиковали представители «Единой России». В частности, они отмели и аргумент оппонентов об экономическом вреде от продолжительных каникул.

«Если говорить об экономическом спаде, то это не соответствует действительности, потому что товарооборот в сфере услуг и продаж [в новогодние каникулы] резко возрастает», — сказал первый заместитель руководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.

В декабре 2015 года попытку отменить длинные новогодние каникулы предпринимали депутаты от ЛДПР. В феврале 2011 года депутаты фракции «Справедливая Россия» хотели сократить январские праздники до 4 дней. Однако против выступили единороссы, составлявшие думское большинство.

А в марте 2009 года сами единороссы предлагали перенести нескольких дней из новогодних каникул на майские праздники, сделав выходными 1, 2, 3 и 4 мая.

В декабре 2008 года Госдума отклонила законопроект, предлагавший изменить график праздничных дней, в том числе новогодних каникул. Сторонники сокращения зимних дней отдыха россиян указывали на то, что граждане в это время употребляют много алкоголя, а длинные выходные наносят серьезный ущерб экономике страны.