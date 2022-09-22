Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

Введение регистрации мобильных устройств по номеру IMEI сведет к минимуму кражи и сделает их бессмысленными, поскольку украденные гаджеты не будут работать в сетях сотовых операторов РФ, заявил глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий, слова которого передала пресс-служба ведомства.

В декабре 2018 года в Совете Федерации обсуждались поправки в закон «О связи», по которым импортеры, производители, а также физлица, приобретающие мобильные устройства за рубежом, должны будут регистрировать их по идентификатору абонентского устройства IMEI, передает РИА Новости. Без регистрации устройства не будут обслуживаться мобильными операторами РФ. Утраченные или похищенные устройства также останутся без связи. Стоимость регистрации для физлиц, как ожидается, не превысит 100 рублей. В декабре обсуждалось, что регистрация по IMEI может быть введена с 2023 года. Однако в пятницу в Совете Федерации отметили, что данная норма может быть введена уже с 2020 года.

«Для простых пользователей, в первую очередь, большим преимуществом в реализации данной концепции является сведение к минимуму краж смартфонов и других гаджетов, которыми все мы пользуемся ежедневно, фактически это станет просто бессмысленно, так как украденные устройства будут оперативно заблокированы для работы в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи», — сказал Духовницкий.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Россвязи Алексей Сахаров, ведомство поддерживает инициативу по введению регистрации мобильных устройств.

«Это нужная и объективно положительная идея, по реализации которой будет вестись серьезная работа. Введение контроля абонентских устройств по IMEI в России является актуальной задачей. Эта мера позволит проводить точную идентификацию абонентских устройств для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности, обеспечит борьбу с серым импортом гаджетов и обеспечит добросовестную конкуренцию на телекоммуникационном рынке страны», — сказал он.

В Россвязи считают, что данная инициатива не должна создавать для граждан РФ каких-либо дополнительных расходов, добавил Сахаров.