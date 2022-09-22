4 февраля

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

26 января, 04:11
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Введение регистрации мобильных устройств по номеру IMEI сведет к минимуму кражи и сделает их бессмысленными, поскольку украденные гаджеты не будут работать в сетях сотовых операторов РФ, заявил глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий, слова которого передала пресс-служба ведомства.

В декабре 2018 года в Совете Федерации обсуждались поправки в закон «О связи», по которым импортеры, производители, а также физлица, приобретающие мобильные устройства за рубежом, должны будут регистрировать их по идентификатору абонентского устройства IMEI, передает РИА Новости. Без регистрации устройства не будут обслуживаться мобильными операторами РФ. Утраченные или похищенные устройства также останутся без связи. Стоимость регистрации для физлиц, как ожидается, не превысит 100 рублей. В декабре обсуждалось, что регистрация по IMEI может быть введена с 2023 года. Однако в пятницу в Совете Федерации отметили, что данная норма может быть введена уже с 2020 года.

«Для простых пользователей, в первую очередь, большим преимуществом в реализации данной концепции является сведение к минимуму краж смартфонов и других гаджетов, которыми все мы пользуемся ежедневно, фактически это станет просто бессмысленно, так как украденные устройства будут оперативно заблокированы для работы в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи», — сказал Духовницкий.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Россвязи Алексей Сахаров, ведомство поддерживает инициативу по введению регистрации мобильных устройств.

«Это нужная и объективно положительная идея, по реализации которой будет вестись серьезная работа. Введение контроля абонентских устройств по IMEI в России является актуальной задачей. Эта мера позволит проводить точную идентификацию абонентских устройств для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности, обеспечит борьбу с серым импортом гаджетов и обеспечит добросовестную конкуренцию на телекоммуникационном рынке страны», — сказал он.

В Россвязи считают, что данная инициатива не должна создавать для граждан РФ каких-либо дополнительных расходов, добавил Сахаров.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»
Новая статья

3 февраля

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц
Новая статья

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности
Новая статья

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей
Новая статья

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%
Новая статья

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

04 февраля 2019

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

03 февраля 2019

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

30 января 2019

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

29 января 2019

На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

04 февраля 04:20 Новая статья

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

03 февраля 21:33 Новая статья

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

02 февраля 17:44

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

31 января 17:10

Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

30 января 06:31

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

29 января 14:10

На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

26 января 04:11

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

24 января 18:56

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

21 января 16:58

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

21 января 14:41

Миллионы машин. Крымский мост побил рекорд Керченской паромной переправы

19 января 20:27

Чем мы хуже. Регионы просят списания долгов за газ по примеру Чечни

15 января 14:09

Привлечение средств. В почтовых отделениях Мурманска стали продавать пиво

15 января 13:55

Город на слиянии. Нижний Новгород стал лидером по качеству жизни

14 января 19:58

Правительственная премия. Медведев считает вредными продолжительные новогодние каникулы

14 января 10:15

Разбор завалов. В Ростовской области из-за взрыва в жилом доме погиб человек

13 января 20:19

Начальники мониторят. В Нижнем Тагиле появилась городская книга жалоб

10 января 07:27

Праздники в календаре. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

09 января 09:47

Годовой рост. Самыми популярными курортами в праздники стали Ялта и Севастополь

08 января 15:39

Массовый вброс. Российские фальшивомонетчики чаще подделывают пятитысячную купюру

08 января 12:29

Исторические рекорды. В Россию придут аномальные морозы

07 января 16:27

Публичный отчет. В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрали более 23 млн рублей

07 января 14:15

Отказ от привычки. За курение в неположенных местах россияне заплатили 74 млн рублей

06 января 17:57

Гарнизоны России. В честь 60-летия ракетных войск выпустят специальные монеты и марки

30 декабря 07:34

Особое отношение. В Башкирии пригрозили увольнять чиновников за опоздания на детские утренники

29 декабря 10:43

Срок за репост. Интернет-отрасль попала в зону пристального внимания российских властей

28 декабря 13:01

Закон сохранения. Путин ограничил сплошную вырубку лесов

27 декабря 11:02

Контроль за торговлей. Россельхознадзор объявил о неизвестном происхождении порядка 60% черной икры

26 декабря 12:21

Выведение с рынка. В России могут запретить продажу табака после 2050 года

26 декабря 06:32

Дополнительные миллиарды. Минимальная оплата труда в России вырастет в среднем на 117 рублей

25 декабря 20:39

Синхронизация с трудом. Бесплатная диспансеризация станет ежегодной

23 декабря 13:19

Особенно массовый. В Санкт-Петербурге прошел предновогодний забег Дедов Морозов

21 декабря 15:41

Повторное нарушение. Совет Федерации одобрил смягчение наказания за лайки и репосты в соцсетях

20 декабря 18:04

Полный контроль. В «День чекиста» президент рассказал, кто опора России

18 декабря 08:29

Место происхождения. В Роскачестве рассказали, как выбрать российское шампанское

17 декабря 05:58

30% на таможне. Заграничные покупки дороже 500 евро будут облагаться пошлиной

17 декабря 05:48

Без права выбора. Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2021 года

16 декабря 07:31

Оливье с шубой. Самый дорогой новогодний стол будет в Якутии

15 декабря 13:08

Детские мечты. В Краснодарском крае стартовала акция «Елки желаний»

13 декабря 20:11

Вертикаль власти. Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

12 декабря 19:29

Онлайн защита. Крым стал первым регионом России с цифровой сетью документов об образовании

10 декабря 11:21

Онлайн документы. Водительское удостоверение в России может стать цифровым

10 декабря 05:17

Глобальные продажи. Россия вышла на второе место по производству оружия

08 декабря 15:29

Тула как столица. Названы самые новогодние города России

04 декабря 05:58

Ликвидация очереди. В Ялте откроют 12 км новых пляжей

03 декабря 14:09

Бои за Москву. Ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны раскрыло секретные документы

03 декабря 05:49

Более 100 тысяч рублей. В северных регионах России самые высокие зарплаты

01 декабря 13:30

Суровый мороз. В Якутске зажглась первая в стране новогодняя елка

30 ноября 13:51

Эксперимент по выявлению. В России стартовали пилотные проекты по борьбе с бедностью