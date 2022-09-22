Права без суда. Госдума рассматривает законопроект о регистрации детей, рожденных суррогатными матерями

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внес в Госдуму законопроект о регистрации детей, рожденных в результате суррогатного материнства, передает ТАСС.

«Законопроект “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий” внесен 1 марта в Государственную думу», — говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.

Положения законопроекта направлены на устранение проблем в правоприменении при регистрации рождения детей в результате использования «вспомогательных репродуктивных технологий».

По словам Валерия Рязанского, органы ЗАГС в настоящее время отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались суррогатным материнством.

«Единственная возможность зарегистрировать рождение ребенка для данной категории лиц — обращение в суд. Такие судебные разбирательства имеют затяжной характер, в то время как рожденные дети весь этот период оказываются лишенными прав, в частности права на получение бесплатной медицинской помощи, и какой-либо государственной поддержки», — подчеркивает автор законопроекта.

Он также добавил, что, несмотря на решения судов, которые принимают сторону обратившихся родителей и выносят предписания о регистрации детей, существует необходимость четко регламентировать в законодательстве РФ процедуру государственной регистрации рождения тех, кто появился на свет в результате применения суррогатного материнства, а также перечень необходимых для этого документов.