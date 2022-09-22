Обещание лучшей жизни. Путин пожелал ухода всем, кто не напрягается, безынициативен и избегает ответственности

Президент РФ Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию, в ходе которого звучит его оценка ситуации в стране и выясняется его видение основных задач на ближайшую перспективу. Путин появился в зале Гостиного двора с запозданием на 6 минут. В этом году его обращение юбилейное: 25 лет с момента первого послания президента РФ и 15-е послание лично для Путина, как президента.

Продолжительность этого мероприятия не регламентирована, но в 2018 году, когда Путин наглядно объяснил народу, что надо голосовать на выборах за него, потому что он создал фантастическое оружие, послание длилось рекордные 2 часа. В среднем же это занимает около часа.

В отличие от прошлогоднего, нынешнее послание, по мнению аналитиков, должно было быть «про людей», ведь рейтинги президента неуклонно падают, граждане устали ждать, когда же при власти Путина будут решаться накопившиеся проблемы социального и экономического характера. И, действительно, президент сразу заявил, что необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах развития страны. И все мы почувствуем улучшение жизни уже в ближайшие месяцы. В этом году послание было оглашено за 1 час 26 минут и из них 1 час 15 минут было посвящено социальным проблемам. В оставшиеся минуты Путин вернулся к военной мощи России, ее новейшему оружию и успел пригрозить США неуловимыми и быстрыми ракетами.

Число приглашенных на церемонию составляет более 1000 человек: сенаторы и депутаты Госдумы, члены правительства, представители Администрации президента (АП), генпрокурор, главы Конституционного и Верховного судов, председатели ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторы, главы основных конфессий и др. Места на послании не расписаны. Первые ряды по умолчанию занимают супервипы — члены правительства и АП. А далее — кто как успел. И зачастую приглашенные на мероприятие журналисты акцентируют внимание на рассадке гостей, делая из этого многозначительные выводы.

Над посланием президента Федеральному собранию работают не только в администрации президента, но и в министерствах и ведомствах. По итогам его оглашения президент подписывает ряд конкретных поручений, которые в течение года выполняют законодательная и исполнительная власти. К примеру, за год с момента прошлого послания Госдума приняла 90% законов в рамках реализации обращения Путина. Принято 86 законов, оставшиеся 10 законопроектов внесены на рассмотрение Госдумы.

Традиционно Путин начал с задач экономического развития страны, социальных проблем России и исполнения «майских указов». Он сообщил, что необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах развития страны.

По его словам, снижать планку ориентиров, размывать их нельзя. «Мы обязаны двигаться только вперед, набирая темпы своего развития», — сказал Путин, отметив, что повторение «ошибок прошлого десятилетия» невозможно и уже в этом году граждане почувствуют реальные изменения.

«Сегодняшнее Послание сосредоточено, прежде всего, на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития… Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли — формирования задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их — нельзя. Они сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения», — так начал свое послание Путин.

Он отметил, что тем, кто хочет работать «не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, лучше сразу уйти».

«Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано правительство России», — подчеркнул президент.

Путин сообщил, что на целях развития страны могут быть направлены «колоссальные финансовые ресурсы», которые «мы не взяли их взаймы, а заработаны миллионами наших граждан». И эти средства должны быть направлены на «приумножение богатств России и благополучие российских семей».

Около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, это слишком много, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много», — сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поэтому надо «сосредоточить на этом наше внимание — на борьбе с этим явлением».

Президент показал, что знает, что граждане России «вынуждены экономить на самом необходимом — одежде, лекарствах, даже на еде».

«Причин для бедности, не только в нашей стране, в мире вообще, очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт», — отметил Путин.

При социальном контракте государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет финансовые средства (десятки тысяч рублей) на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

Для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки.

По подсчетам правительства, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов россиян.

Путин поручил правительству уже с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, пообещал Путин.

И почувствуют россияне это улучшение по итогам реализации национальных проектов.

«Уже в ближайшее время, в этом году мы должны почувствовать реальные изменения оценок граждан. В начале следующей года подведем первые итоги работы по национальным проектам», — сказал Путин.

Далее президент перешел к конкретным задачам, которые стоят перед властями РФ.

Ключевой задачей на ближайшую перспективу президент назвал «сбережение народа», и, соответственно, «всемерной поддержке семей».

«Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации», — заявил президент.

«Россия вошла в очень сложный демографический период. Рождаемость снижается. Причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после распада СССР. Но мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали… И мы вновь способны это сделать — добиться на рубеже 2023-2024 годов возобновления естественного прироста населения», сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

Для этого уже уже подготовлен новый пакет мер по поддержке семей.

«Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. Сумма выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе — от 8 до 22 тысяч рублей, а в среднем по стране — более 11 тысяч рублей на ребенка в месяц… Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Но пора сделать следующий шаг», — предложил Путин.

Он предложил с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такой помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети.

«Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе», — подчеркнул президент.

По словам президента РФ, доходы российских семей должны расти, для этого нужны решения прямого действия.

«Прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей.

Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка.

Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки«, — пояснил Путин.

Такая льгота уже предусмотрена для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение во всех субъектах РФ, которые должны предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

Правительству и Центральному Банку наказано снижать ставки по ипотеке до 9 процентов, а затем — до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском указе. Особые меры поддержки предусматриваются для семей с детьми.

В России уже действует программа льготной ипотеки для семей, где родился второй или последующий ребенок. Ставка для них — 6 процентов. Однако льготой пока воспользовались всего 4,5 тысячи семей, так как такая ставка субсидируется государством только первые 3 или 5 лет кредита. Поэтому президент предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

На это уже в 2019 году будет направлено 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м — 21,7 миллиарда рублей, 2021 году — 30,6 миллиарда рублей.

Ожидается, что по такой программе ипотеку получат около 600 тысяч семей.

Еще одна дополнительная мера поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок — «погашение» из бюджета 450 тысяч рублей на семью из ее ипотечного кредита.

Эта мера будет принята задним числом — с 1 января 2019 года.

Таким образом, с учетом материнского капитала можно направлять на погашение ипотеки более 900 тысяч рублей, что в большинстве регионов РФ — существенная часть стоимости квартиры.

В бюджет РФ для этого будут внесены соответствующие коррективы: в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м — 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м — 30,1 миллиарда рублей.

Кроме того, семьи с детьми смогут и строить свой дом, на своей земле. Будут разработаны доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, которое пока не охвачено ипотекой.

Президент России, оглашая послание Федеральному собранию, обратил внимание, что необходимо «немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума».

Индексация пенсий должна проводиться «сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили».

В этом году уже были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.

«Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», — заявил президент.

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии», — сказал Путин.

«Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», — подчеркнул он.

Президент предложил ввести в России «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

По его словам, надо дать им возможность «сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее».

«Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать. Но это можно сделать», — подчеркнул Путин.

Он также обратился к Банку России и правоохранительным органам с требованием в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, «оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов».

«Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека “немного” где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы», — заметил глава России.

Уровень доступности и качества медицинской помощи не устраивает многих граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Знаю, что нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, он, с одной стороны, вроде как растет, и, действительно, растет, но, тем не менее, многих граждан не устраивает», — заявил Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Медицинская помощь должна стать доступной во всех регионах страны уже до конца 2020 года, пообещал он.

«В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть на прием… До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан», — сказал он.

По словам главы государства, для реализации этой задачи необходимо построить и модернизировать более полутора тысяч амбулаторий и фельдшерских пунктов в регионах. «Уже за 2019 и 2020 годы должно быть построено и модернизировано 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов», — сказал Путин.

«О медицине судят по первичному звену — поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий», — добавил он.

Как отметил президент России, острый вопрос для первичного звена российского здравоохранения — это дефицит кадров.

«Наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы “Земский доктор”, чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч рублей», — заявил Путин.

Говоря о развитии медицины, глава государства отметил, что сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в федеральных, но и региональных клиниках и центрах.

«Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше», — предложил Путин.

На реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в ближайшие шесть лет в России будет направлено не менее 1 триллиона рублей.

«Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80 процентов детей, при некоторых формах рака — более 90 процентов излечиваются», — привел свои цифры президент России.

«Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке», — сказал Путин.

Президент России в своем послании Федеральному собранию заявил, что в ближайшие 4 года, то есть до 2023 года, по всей стране будет внедрена система помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома.

Отработка таких этих индивидуальных принципов поддержки в 2018 году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях.

«Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, — это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а волонтеры мне говорили, может быть, и миллион. В январе посещал, как вы знаете, детский хоспис в Петербурге, говорили о проблемах», — напомнил Путин.

Президент поручил депутатам Госдумы ускорить принятие закона о паллиативной помощи.

«Знаю, что вчера депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и, при необходимости, оперативно внесем коррективы, обязательно учитывая позицию и волонтеров, о которых я только что упоминал, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей», — заявил глава государства.

Президент РФ коснулся, как и предполагали аналитики, проблем с вывозом отходов и мусора.

По его словам, граждане РФ «проявляют все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема — это ситуация с коммунальными отходами».

«Так называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, 100 лет, то есть никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов… С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация… Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации… Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер», — заявил президент.

Путин пообещал, что в ближайшие два года будут закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные.

«Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ. У нас его достаточно, так, как ни в одной стране мира», — предложил глава государства.

За шесть ближайших лет в России должен сократиться объем загрязняющих выбросов в атмосферу не менее чем на 20%. Для этого нужно установить ответственность для промышленных и других компаний, которые обязаны предпринимать меры для минимизации экологического ущерба.

«Прошу принять закон в весеннюю сессию», — сказал Путин, обращаясь к присутствующим в зале российским законодателям.

К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ к интернету, а высокоскоростной интернет, заявил президент РФ, оглашая послание Федеральному собранию.

«В 2006 году при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа», — заявил Путин.

В своем послании президент РФ предложил запустить в России программу «Земский учитель», аналогичную уже действующей программе «Земский доктор».

«Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу, по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города», — заявил Путин.

Он отметил, что нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Не позднее 2023 года должны заработать культурно-образовательные центры в Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе. Там будут представлены ведущие российские музеи и театры, а также филиалы творческих вузов, где учебный процесс начнется уже в 2020 году.

Кроме того, президент предложил существенно расширить поддержку местных культурных инициатив — проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов России, в том числе дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских грантов.

На строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры в рамках национального проекта «Культура» будет выделено более 17 миллиардов рублей. Еще более 6 миллиардов рублей выделят на поддержку центров культурного развития в малых городах России.

Президент России Владимир Путин предложил упростить визовую процедуру для приезжающих в Россию туристов, в частности шире применять механизм электронных виз.

«Интерес к России, нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы. В целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну», — сказал он.

Как напоминает ТАСС, закон, согласно которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, заработал на Дальнем Востоке в начале августа 2017 года. Право на такой въезд предоставляется гражданам Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным периодом пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд. Желающие воспользоваться услугой должны не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на специальном сайте и пересечь границу через определенный пункт пропуска. С 1 июля 2019 года механизм электронной визы для иностранцев заработает в Калининградской области.

Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному посланию, большинство времени (1 час 15 минут из 1 часа 26 минут всего послания) посвятил освещению внутренних социальных и экономических проблем. Остальное время было почти полностью посвящено отношениям России с США, их выходу из договора РСМД и нашим ракетам, которые способны долететь до американских «центров принятия решений».

Глава России практически впрямую пригрозил руководству США ракетами, способными поразить Вашингтон или Нью-Йорк. По его словам, США сперва должны подсчитать скорость наших ракет, а потом принимать какие-то решения.

Путин имел ввиду выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. В ответ на это Россия готова принять зеркальные и асимметричные меры.

«У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия», — сказал Путин, отметив, что Россия немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где США разместят свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты.

«По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, они будут вполне соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против России», — сказал Путин.

Он сообщил, что новейшее российское оружие способно обеспечить «безусловную безопасность» России.

Глава РФ призвал Белый дом оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства. Однако он отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, не является для них главной угрозой, и Москва хочет иметь с Вашингтоном равноправные дружеские отношения. Но теперь дело за США — Москва же продолжит развивать свои Вооруженные силы и больше не будет «стучаться в закрытую дверь» для дискуссий о разоружении.

Авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, сообщил Путин.

«Лазерные установки “Пересвет” и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики», — сказал Путин.

Кроме того, идет по графику и будет завершена в срок работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон», способной развивать скорость до 9 махов. Дальность полета этой гиперзвуковой ракеты может составить более тысячи километров. При этом она способна поражать как морские, так и наземные цели. «Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия “Калибр”, — пояснил президент.

Он сообщил, что для защиты национальных интересов России на два — три года ранее сроков, установленных Госпрограммой вооружений, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны. Еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.