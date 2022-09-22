Привлечение средств. В почтовых отделениях Мурманска стали продавать пиво

В десятках почтовых отделений Мурманской области начали продавать пиво, сообщили РИА Новости в региональном филиале «Почты России».

Напиток появился на прилавках 40 отделений из 152, работающих в регионе, прежде всего – в отдаленных районах.

«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи», — пояснила РИА Новости главный специалист по корпоративным коммуникациям Олеся Голушкова.

Она подчеркнула, что население сможет купить на почте только качественную сертифицированную продукцию, а ее продажа строго соответствует действующим законам.

По данным Роспотребнадзора, на которые ссылается Голушкова, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов.

Новшество вызвало активное обсуждение в соцсетях. Мнения пользователей разделились: некоторые иронизируют по поводу нововведения, кому-то аргументы почтовиков кажутся понятными, кто-то выступает против продажи пива на почте.