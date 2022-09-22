Новое жилье. Жителей Кубани будут отселять из потенциально опасных мест

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в среду поддержали решение постепенно отселять жителей региона из потенциально опасных мест, сообщает пресс-служба ЗСК.

Уточняется, что депутаты рассмотрели инициативу губернатора Вениамина Кндратьева о внесении изменений в закон «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на очередной 20-й сессии ЗСК, передает РИА Новости.

«Помогать людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, – это основной принцип нашей социальной политики. Но помогать надо таким образом, чтобы исключить повторение аналогичной ситуации. В крае есть зоны, подверженные наводнениям и подтоплениям. В некоторых из них такие события происходили не раз. Всегда это влекло за собой как минимум большие имущественные потери», — приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

По словам председателя парламента, для того, чтобы трагедии не повторялись, нужно проводить постепенное отселение жителей из потенциально опасных мест.

«Но работу необходимо начинать с объективного определения таких территорий и составления перечня граждан, которые нуждаются в помощи в первую очередь», — уточнили в региональном парламенте.

Как пояснили в ЗСК, документом предлагается закрепить возможность выделения из краевой казны местным бюджетам субсидий на предоставление социальных выплат гражданам для приобретения нового жилья взамен того, которое находится в зоне возможного подтопления. При этом жилье, находящееся в зоне риска, гражданин обязан будет передать муниципалитету.

«Принятие законопроекта – еще один шаг властей к решению вопроса поддержки жителей Кубани, которые могут пострадать от природных катаклизмов. Депутаты одобрили инициативу единогласно», — заявили в парламенте.