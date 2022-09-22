Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

Жители регионов РФ смогут обеспечить себя добровольным страхованием жилья от ЧС в среднем за 150 рублей в месяц, сообщил на пресс-конференции директор профильного департамента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.

В августе начнет действовать закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, передает РИА Новости.

Ожидается, что платёж за страхование будет ежемесячным, а его сумма будет небольшой по сравнению, например, с московской программой, сказал Знаменский. При этом в договор о страховании жилья от ЧС можно будет прописать дополнительные риски.

«Мы предполагаем, что средняя стоимость такого ежемесячного платежа будет составлять порядка 150 рублей. Это не только риски чрезвычайной ситуации, о которых мы говорили неоднократно, это включая самые распространённые, может быть, бытовые риски», — сказал он.

Как отметил Знаменский, этот вариант страхования, вероятно, дешевле, чем любой другой, и при этом обеспечивает страхователя дополнительными гарантиями.

«Льготы, возможно, будут для малообеспеченных слоёв населения. Это будет уже в рамках региональных программ, в рамках субъектов Федерации», — не исключил, в свою очередь, президент — председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин.

Он напомнил, что такой страховой продукт отличается от коммерческого, он покрывает только ограниченный набор рисков. Но, в то же время, наличие региональной программы не отменяет коммерческое страхование, к которому может прибегнуть любой желающий.

В Москве уже не первый год действует система добровольного страхования жилья. Оплачивать страховые взносы можно вместе с жилищно-коммунальными услугами. Поставив галочку рядом с соответствующим пунктом, потребитель начинает доплачивать к основной сумме сумму страховки. Страховка начинает действовать со следующего месяца и действует тоже только один месяц.

Как отметил Галушин, уровень охвата таким страхованием в Москве составляет более 50% и приближается к 60%. При этом стоит учитывать, что возраст московской программы превышает 20 лет, изначально охват достигал лишь 10-20%.