4 февраля

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Общество > Происшествия

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

24 января, 18:56
2
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Жители регионов РФ смогут обеспечить себя добровольным страхованием жилья от ЧС в среднем за 150 рублей в месяц, сообщил на пресс-конференции директор профильного департамента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.

В августе начнет действовать закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, передает РИА Новости.

Ожидается, что платёж за страхование будет ежемесячным, а его сумма будет небольшой по сравнению, например, с московской программой, сказал Знаменский. При этом в договор о страховании жилья от ЧС можно будет прописать дополнительные риски.

«Мы предполагаем, что средняя стоимость такого ежемесячного платежа будет составлять порядка 150 рублей. Это не только риски чрезвычайной ситуации, о которых мы говорили неоднократно, это включая самые распространённые, может быть, бытовые риски», — сказал он.

Как отметил Знаменский, этот вариант страхования, вероятно, дешевле, чем любой другой, и при этом обеспечивает страхователя дополнительными гарантиями.

«Льготы, возможно, будут для малообеспеченных слоёв населения. Это будет уже в рамках региональных программ, в рамках субъектов Федерации», — не исключил, в свою очередь, президент — председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин.

Он напомнил, что такой страховой продукт отличается от коммерческого, он покрывает только ограниченный набор рисков. Но, в то же время, наличие региональной программы не отменяет коммерческое страхование, к которому может прибегнуть любой желающий.

В Москве уже не первый год действует система добровольного страхования жилья. Оплачивать страховые взносы можно вместе с жилищно-коммунальными услугами. Поставив галочку рядом с соответствующим пунктом, потребитель начинает доплачивать к основной сумме сумму страховки. Страховка начинает действовать со следующего месяца и действует тоже только один месяц.

Как отметил Галушин, уровень охвата таким страхованием в Москве составляет более 50% и приближается к 60%. При этом стоит учитывать, что возраст московской программы превышает 20 лет, изначально охват достигал лишь 10-20%.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»
Новая статья

3 февраля

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности
Новая статья

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей
Новая статья

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи
Новая статья

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%
Новая статья

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

31 января 2019

Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

Праздники в календаре. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

10 января 2019

Праздники в календаре. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

Массовый вброс. Российские фальшивомонетчики чаще подделывают пятитысячную купюру

08 января 2019

Массовый вброс. Российские фальшивомонетчики чаще подделывают пятитысячную купюру

Исторические рекорды. В Россию придут аномальные морозы

08 января 2019

Исторические рекорды. В Россию придут аномальные морозы

04 февраля 04:20 Новая статья

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

03 февраля 21:33 Новая статья

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

02 февраля 17:44

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

31 января 17:10

Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

30 января 06:31

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

29 января 14:10

На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

26 января 04:11

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

24 января 18:56

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

21 января 16:58

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

21 января 14:41

Миллионы машин. Крымский мост побил рекорд Керченской паромной переправы

19 января 20:27

Чем мы хуже. Регионы просят списания долгов за газ по примеру Чечни

15 января 14:09

Привлечение средств. В почтовых отделениях Мурманска стали продавать пиво

15 января 13:55

Город на слиянии. Нижний Новгород стал лидером по качеству жизни

14 января 19:58

Правительственная премия. Медведев считает вредными продолжительные новогодние каникулы

14 января 10:15

Разбор завалов. В Ростовской области из-за взрыва в жилом доме погиб человек

13 января 20:19

Начальники мониторят. В Нижнем Тагиле появилась городская книга жалоб

10 января 07:27

Праздники в календаре. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

09 января 09:47

Годовой рост. Самыми популярными курортами в праздники стали Ялта и Севастополь

08 января 15:39

Массовый вброс. Российские фальшивомонетчики чаще подделывают пятитысячную купюру

08 января 12:29

Исторические рекорды. В Россию придут аномальные морозы

07 января 16:27

Публичный отчет. В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрали более 23 млн рублей

07 января 14:15

Отказ от привычки. За курение в неположенных местах россияне заплатили 74 млн рублей

06 января 17:57

Гарнизоны России. В честь 60-летия ракетных войск выпустят специальные монеты и марки

30 декабря 07:34

Особое отношение. В Башкирии пригрозили увольнять чиновников за опоздания на детские утренники

29 декабря 10:43

Срок за репост. Интернет-отрасль попала в зону пристального внимания российских властей

28 декабря 13:01

Закон сохранения. Путин ограничил сплошную вырубку лесов

27 декабря 11:02

Контроль за торговлей. Россельхознадзор объявил о неизвестном происхождении порядка 60% черной икры

26 декабря 12:21

Выведение с рынка. В России могут запретить продажу табака после 2050 года

26 декабря 06:32

Дополнительные миллиарды. Минимальная оплата труда в России вырастет в среднем на 117 рублей

25 декабря 20:39

Синхронизация с трудом. Бесплатная диспансеризация станет ежегодной

23 декабря 13:19

Особенно массовый. В Санкт-Петербурге прошел предновогодний забег Дедов Морозов

21 декабря 15:41

Повторное нарушение. Совет Федерации одобрил смягчение наказания за лайки и репосты в соцсетях

20 декабря 18:04

Полный контроль. В «День чекиста» президент рассказал, кто опора России

18 декабря 08:29

Место происхождения. В Роскачестве рассказали, как выбрать российское шампанское

17 декабря 05:58

30% на таможне. Заграничные покупки дороже 500 евро будут облагаться пошлиной

17 декабря 05:48

Без права выбора. Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2021 года

16 декабря 07:31

Оливье с шубой. Самый дорогой новогодний стол будет в Якутии

15 декабря 13:08

Детские мечты. В Краснодарском крае стартовала акция «Елки желаний»

13 декабря 20:11

Вертикаль власти. Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

12 декабря 19:29

Онлайн защита. Крым стал первым регионом России с цифровой сетью документов об образовании

10 декабря 11:21

Онлайн документы. Водительское удостоверение в России может стать цифровым

10 декабря 05:17

Глобальные продажи. Россия вышла на второе место по производству оружия

08 декабря 15:29

Тула как столица. Названы самые новогодние города России

04 декабря 05:58

Ликвидация очереди. В Ялте откроют 12 км новых пляжей

03 декабря 14:09

Бои за Москву. Ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны раскрыло секретные документы

03 декабря 05:49

Более 100 тысяч рублей. В северных регионах России самые высокие зарплаты

01 декабря 13:30

Суровый мороз. В Якутске зажглась первая в стране новогодняя елка

30 ноября 13:51

Эксперимент по выявлению. В России стартовали пилотные проекты по борьбе с бедностью