Кто не слушает людей. Новая серия отставок губернаторов может начаться уже на этой неделе

До конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

Сообщается, что в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, в числе которых называют Марину Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область).

Под вопросом будущее губернатора Калмыкии Алексея Орлова, у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам источников газеты, у Бочарова конфликт с местными элитами, и он «не слушает людей» при серьезной публичной активности и отсутствии конкурентов.

У главы Челябинской области Бориса Дубровского также нет контакта с населением, а рейтинг Марины Ковтун довольно низок, и недовольство ею высказывают даже представители элиты и крупных компаний в регионе.

По словам экспертов, новые отставки будут точечными и в первую очередь затронут территории, где будут проходить плановые выборы, включая Алтай, Калмыкию, Ставрополье, Волгоградскую, Мурманскую, Оренбургскую и Челябинскую области. Ситуацию для губернаторов могут осложнить рост цен и сокращение реальных доходов, а также фон непростых федеральных реформ.

При этом во многих регионах растут антимосковские настроения, но далеко не всем главам позволят использовать это на выборах, как было в Приморье. По словам политтехнологов, с прошлого года поменялся тренд в оценке власти: люди критичнее оценивают власть и пессимистичнее — свое будущее. Одновременно с этим в обществе продолжает существовать запрос на перемены.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин заявил Telegram-каналу «Znak Челябинск», что Борис Дубровский намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году. Сейчас деятельность губернатора направлена на решение таких задач, как решение ситуации с домом в Магнитогорске, где произошел взрыв, подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, а также выполнение «майского указа» президента РФ 2018 года.

Напомним, в сентябре 2018 года президент РФ сменил глав Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края, где пришлось отменять результаты скандальных губернаторских выборов. Приморье стало одним из четырех регионов наряду с Хакасией, Владимирской областью и Хабаровским краем, где в первом туре губернаторских выборов кандидат от власти не смог набрать более 50%. Эксперты связывали это с повышением пенсионного возраста, социально-экономическими проблемами и усталостью от нынешних глав регионов.

Путин назначил врио главы Приморского края Олега Кожемяко. Его предшественник на этой должности Андрей Тарасенко «попросился на другую работу». В декабре 2018 года Кожемяко победил на выборах в Приморье.

Врио главы Кабардино-Балкарии Путин назначил сотрудника своей администрации Казбека Кокова вместо его однофамильца Юрия Кокова, который, по словам президента, «попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву». Позднее стало известно, что Путин назначил Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Одновременно губернаторского поста лишился Александр Жилкин, возглавлявший Астраханскую область с 2004 года. Официальная причина — «просьба перевести его на другое место работы». Врио главы этого региона стал Сергей Морозов, бывший помощник министра обороны, в последнее время работавший заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, входящей в систему Министерства финансов РФ.

После этих кадровых решений «Ведомости» писали со ссылкой на политологов и близких к администрации президента источников, что начавшаяся волна губернаторских отставок может затронуть до десяти глав регионов. Среди таковых назывались глава Липецкой области Олег Королев, руководитель Курганской области Алексей Кокорин и глава Курской области Александр Михайлов: впоследствии все трое покинули посты.

В начале октября со своего поста ушел мэр Владивостока Виталий Веркеенко, проработавший на этой должности меньше года. Он заявил, что у него «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». По мнению СМИ, одной из причин его отставки стала критика пенсионной реформы и интервью, в котором он заявил о «чудовищном» уровне коррупции в городе. А 3 октября свой пост покинул губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Кроме того, в октябре прошлого года главы более десяти регионов получили неудовлетворительные оценки в рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик. Высшие оценки избираемости политологи выставили всего четверым руководителям, в числе которых — губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Тульской области Алексей Дюмин, а также Дмитрий Артюхов, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ. Самую высокую оценку в докладе получила деятельность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которому эксперты поставили пять с плюсом.

Что же касается аутсайдеров, то низкие оценки получили главы Ставрополья, Севастополя, Калмыкии, Алтайского края, Ростовской, Челябинской, Мурманской, Ульяновской областей и Ингушетии. Работа губернатора Смоленской области Алексея Островского в докладе оценена на два с плюсом, главы Курской области Александра Михайлова — на два с минусом. По единице получили глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и глава Оренбургской области Юрий Берг. Жданова впоследствии подала в отставку с поста губернатора «по внутренним мотивам».