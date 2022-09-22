На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

За последний год Россия на один балл приблизилась к коррупционному «дну», заняв 138-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции (ИВК), составленном международным движением Transparency International. РФ набрала 28 баллов против 29 в течение нескольких прошлых лет, а чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции в стране. Столько же баллов в 2018 году набрали Папуа — Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика.

Самый низкий уровень коррупции в Дании (88 баллов), второе место заняла Новая Зеландия (87 баллов), на третьем расположились Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). США получили 71 балл и впервые за долгое время не попали в двадцатку лидеров.

Самой коррумпированной страной стала Сомали, набравшая 10 баллов. Бразилия потеряла два балла и заработала самый низкий показатель ИВК за семь лет — сейчас он равен 35 баллам.

Среди стран СНГ хорошие показатели за год выдал Таджикистан — он совершил рывок с 21 до 25 баллов. Украина и Молдавия также улучшили свое положение в ИВК на два балла (первая страна получила 32 балла, вторая — 33). С прежними результатами остались Казахстан (32 балл), Армения (35 баллов), Киргизия (29 баллов). Азербайджан рухнул сразу на шесть баллов, получив в 2018 году 25 баллов против 31 в 2017-м.

Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.

Между тем скоро в России коррупция, вероятно, не всегда будет считаться правонарушением. Как сообщалось ранее 29 января, Министерство юстиции прорабатывает поправки в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда правонарушение происходит из-за «обстоятельств непреодолимой силы».

В декабре прошлого года Следственный комитет сообщил, что с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил 123 миллиарда рублей.