Сделка баланса. Россия сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки

Россия на середину марта сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, рассказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Сейчас у нас среднесуточное сокращение вышло где-то на 140 тыс. баррелей по отношению к октябрю», — сказал он.

Россия взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 228 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 года. Новак ранее говорил, что достигнуть этого уровня Россия планирует к концу марта — началу апреля 2019 года.

По словам российского министра, страны — участницы соглашения ОПЕК+ не видят необходимости в пересмотре параметров сделки по сокращению добычи.

«Сейчас мы не видим такой необходимости. По крайней мере, это не обсуждалось сегодня ни на одной из встреч. Нам важно сейчас выйти на стопроцентное исполнение сделки», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, заключенное в конце 2018 года, позволило снизить волатильность цен на нефть и пройти зимний период в благоприятном режиме, полагает глава Минэнерго РФ.

«Хотелось бы отметить, что те решения, которые были приняты в декабре прошлого года, были правильными и оказывают положительное влияние на существующую ситуацию на рынке, баланс спроса и предложения. Благодаря совместным действиям мы проходим зимний период в более благоприятном режиме», — сказал он.

Новак также отметил, что в условиях падения спроса остатки нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизились.

«Мы видим более стабильные цены, волатильность действительно ниже, чем была до принятия решения. Это тоже положительный фактор, который позитивно отражается на нефтяной отрасли», — добавил он.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.