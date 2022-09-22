Античные города. В Крыму разработали собственный маршрут «Золотое кольцо»

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник разработал туристический маршрут по античным городам Боспорского царства. Он объединит древнегреческие города вокруг Керчи, сообщила журналистам гендиректор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Ранее в этом году в России был запущен туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, сообщает ТАСС. Жители Ростовской области уже совершили первую поездку по туристическому маршруту в конце февраля.

«К нам пришла идея сделать свое “золотое кольцо” античных городов Боспора. Ведь больше в мире нигде нет Пантикапея и десятка городов, как ожерелье его обрамляющих. Мы выбрали самые лучшие города для показа — Пантикапей, Нимфей, Мирмекий и Тиритака. Этот новый туристический маршрут мы разработали», — сказала Умрихина.

Она уточнила, что в межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского» царства входят только несколько объектов в Керчи. Музей разработал собственный проект для тех, кто более подробно хочет ознакомиться с историей десятка античных городов в округе Керчи.

Боспорское царство — античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV в. н. э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.