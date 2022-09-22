Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

Специальный департамент появится до 25 апреля в аппарате правительства России для проведения реформы контрольно-надзорной деятельности, заявил вице-премьер Константин Чуйченко.

«Принято решение о создании специального департамента в аппарате правительства, совершенствование контроля и надзора будет важнейшим направлением его работы… В соответствии с поручением премьер-министра, до 25 апреля все должно быть сделано», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Чуйченко добавил, что часть нового подразделения составят сотрудники, занимавшиеся проектом «Открытое правительство», передает РИА Новости. Юрий Любимов, который до этого работал в Минюсте, назначен заместителем руководителя аппарата правительства и будет, в частности, курировать вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Новый департамент будет отделен от текучки и сосредоточен на конкретных проектах.

Вице-премьер отметил, что уже создана большая группа из представителей экспертного сообщества и общественных организаций.

«Чтобы реформу продвинуть и решить поставленные задачи, в ближайшее время будет сформирована “дорожная карта” по каждому виду надзора с персональной ответственностью прежде всего руководителей», — уточнил Чуйченко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости создать дорожную карту для изменения регуляторных требований к бизнесу.