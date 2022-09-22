Колонны с маршем. 100 единиц военной техники задействуют на параде Победы в Санкт-Петербурге

Порядка 100 единиц военной техники, включая пусковые установки зенитных ракетных систем С-400 и оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа.

«В параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в этом году пройдут торжественным маршем колонны гусеничной и колесной техники общей численностью около 100 единиц», — говорится в сообщении.

В частности, колесная техника будет представлена также бронетранспортерами БТР-82А, универсальными бронированными автомобилями повышенной проходимости «Тайфун-К», а также «Тигр», боевыми машинами реактивной артиллерии «Торнадо», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» и так далее, передает ТАСС.

Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34-85. Гусеничная техника также будет представлена танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-3, самоходными артиллерийскими установками «Мста-С». Их оснастят асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с резиновым ходом, чтобы обезопасить городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади от дополнительных нагрузок.