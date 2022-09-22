Отвечая за слова. Кремль заявил, что не вмешивается в политику телеканалов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал очередные воинственные заявления, прозвучавшие в новостной программе «Вести недели», в которой ведущий Дмитрий Киселев объявил о готовности армии РФ нанести «мгновенный» удар по командным центрам США.

Дмитрия Пескова попросили разъяснить суть тех расчетов по нанесению ракетного удара, которые приводил Киселев.

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», — ответил Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Он также напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию. «Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — сказал Песков.

В программе «Вести недели» ее ведущий Дмитрий Киселев показал графику, на которой в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов и пункт управления президента США в Форт-Ритчи, Управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллане, пункт управления ядерными силами в Джим-Крике.

Киселев также предложил телезрителям вместе с ним решить «задачку для школьника третьего класса»: рассчитать подлетное время для гиперзвуковых новейших российских ракет «Циркон», если они будут запущены с подлодок, подошедших на расстояние в 400 км к берегам США. Согласно расчетам телеведущего, поразить стратегические цели в США российские подводные лодки смогут в течение пяти минут — примерно столько ракеты будут находиться в полете.

Передача Киселева вызвала резкую критику и волну негатива в соцсетях. Кроме того, телеведущего в очередной раз обвинили в распространении милитаристских фейков. «Опять Киселев пугает американцев какой-то ракетой “Циркон”. Все это фигня, нет никакой ракеты и все об этом знают. Все это мультфильмы и понадерганные из американского интернета картинки», — написал блогер Рустем Адагамов.

Скептики решили, что за российский «Циркон» Киселев выдал изображение гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider или Boeing X-51, которую разрабатывают в США, пишет Medialeaks.