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Бизнес > Тенденции

Экономия бюджета. Электронные ПТС начнут работать в России в ноябре 2019

30 марта, 16:04
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Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции «Стратегический Форсайт развития автопрома» на Красноярском экономическом форуме.

«Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства», — сказал он, передает ТАСС.

Действительно, окончательная дата перехода на электронные ПТС сдвигалась на протяжении последних двух лет. В 2017-м году, когда такой переход был только запланирован, говорили о том, что он состоится к 1 июля 2018 года, но возникли сложности с согласованием процедур внутри ЕАЭС. Предполагается, что с ноября 2019 года производители перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств, а все данные об автомобилях будут храниться в электронной базе данных, которую разработало дочернее предприятие ГК «Ростех». Бумажные ПТС на уже выпущенные машины менять на электронные не предполагалось.

Минпромторг изначально поддерживал проект, министр Денис Мантуров неоднократно высказывался о том, что его реализация позволит существенно экономить средства бюджета.

«После перехода на использование электронных паспортов транспортных средств в России экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее 1 млрд. рублей в год. Экономия трудозатрат, связанных с оформлением и внесением изменений в бумажный ПТС, — не менее 3,5 млн. человеко-часов в год», — заявлял министр на старте проекта.

Он также подчеркивал, что наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от злоупотреблений в отношении автомобилей, например, при продаже или покупке.

Автор

Олег Корин

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