Сдержать нарушителей. ГИБДД хочет ужесточить штрафы за превышение скорости

Госавтоинспекция России рассказала о планах серьезно ужесточить штрафы за превышение скорости, особое внимание уделив злостным нарушителям; эксперты и политики полагают, что уменьшать аварийность надо в первую очередь повышением качества дорог.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, выступая на общественных слушаниях в Госдуме на тему «Стратегия безопасности дорожного движения», где обсуждалось соответствие скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей, заявил, что ГИБДД предлагает штрафовать за превышение скорости на 20-40 километров в час уже не на 500 рублей, а на 3 тысячи, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение в пределах скорости в 20-40 километров в час, довести этот штраф до трех тысяч рублей», — заявил Понарьин.

В ведомстве считают, что это позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей.

«С другой стороны, мы консультировались с Федеральной службой судебных приставов, это даст им возможность, в случае необходимости, в упрощенном режиме взыскивать долги по штрафам», — добавил он.

При этом в Госавтоинспекции хотят ужесточить контроль и в плане льготной оплаты штрафов, когда в 20-дневный срок дается право возмещения не всей суммы штрафа, а половины.

«Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половинки штрафа», — заявил Понарьин.

При этом он не рассказал, какое число превышений подразумевает ГИБДД под «неоднократным» нарушением скоростного режима.

Еще одно предложение, с которым выступает ГИБДД, — это ввод индивидуального увеличенного размера штрафов для систематических нарушителей скоростного режима. По его словам, лимит, с которого предлагается увеличение, — превышение на 20 километров в час.

Высказался Понарьин и относительно ввода штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час. В ГИБДД поддерживают эту меру, но предлагают отложить вступление нормы как минимум на два года «для мониторинга скоростных режимов и привидения обстановки дорог в соответствие реальным условиям».

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил РИА Новости, что введение штрафа за превышение скорости до 20 километров в час не приведет к заметному сокращению числа аварий на дорогах, а лишь увеличит количество штрафов для водителей. По его мнению, в данной мере нет никакого смысла, кроме дополнительного сбора денег за незначительные нарушения.

При этом Цветков указал, что превышение скорости на 20-40 километров в час — это уже существенное нарушение, которое может привести к серьезному ДТП, и увеличить штраф за него — абсолютно правильное решение. Более того, по его мнению, для любителей «лихачить» должны быть более жесткие меры. Он предлагает подвергать нарушителей, допустивших превышение разрешенной скорости на 60 километров в час и более, административному аресту на срок до 15 суток.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

«Я не сторонник дальнейшего увеличения штрафов за нарушение ПДД. Все необходимо решать комплексно, понижать аварийность и смертность на дорогах, повышать культуру вождения не только санкционным путем, но и воспитательными мерами», — сказал Башкин РИА Новости.

По его словам, «необходимо создавать такое качество дорог, которое позволит автомобилистам перемещаться быстрее при том же уровне безопасности движения».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что необходимо больше применять инженерно-технические способы борьбы с нарушителями скоростных режимов на дорогах, создавая «доброжелательную дорожную инфраструктуру», не ограничиваясь административными мерами, которые, по его мнению, уже и так подошли к максимуму.

«Инженерно-технические надо применять способы и методы пассивной и активной дорожной безопасности: освещать пешеходные переходы, ставить тех же лежащих полицейских или фрезой нарезать резонансные полосы, когда машина вся трясется, и водитель в здравом уме обязательно затормозит до 20 километров в час, не то, что до 40. То есть это шире надо использовать, а не надеяться только на меры административного воздействия, на карательные меры. Потому что мы с этими карательными мерами подошли уже, что называется, к максимуму», — сказал Лысаков в ходе слушаний в Госдуме.