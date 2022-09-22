30 апреля

Новых
статей
3
Выберите раздел ↓
Политика > Инициативы

Сдержать нарушителей. ГИБДД хочет ужесточить штрафы за превышение скорости

11 апреля, 06:50
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Госавтоинспекция России рассказала о планах серьезно ужесточить штрафы за превышение скорости, особое внимание уделив злостным нарушителям; эксперты и политики полагают, что уменьшать аварийность надо в первую очередь повышением качества дорог.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, выступая на общественных слушаниях в Госдуме на тему «Стратегия безопасности дорожного движения», где обсуждалось соответствие скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей, заявил, что ГИБДД предлагает штрафовать за превышение скорости на 20-40 километров в час уже не на 500 рублей, а на 3 тысячи, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение в пределах скорости в 20-40 километров в час, довести этот штраф до трех тысяч рублей», — заявил Понарьин.

В ведомстве считают, что это позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей.

«С другой стороны, мы консультировались с Федеральной службой судебных приставов, это даст им возможность, в случае необходимости, в упрощенном режиме взыскивать долги по штрафам», — добавил он.

При этом в Госавтоинспекции хотят ужесточить контроль и в плане льготной оплаты штрафов, когда в 20-дневный срок дается право возмещения не всей суммы штрафа, а половины.

«Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половинки штрафа», — заявил Понарьин.

При этом он не рассказал, какое число превышений подразумевает ГИБДД под «неоднократным» нарушением скоростного режима.

Еще одно предложение, с которым выступает ГИБДД, — это ввод индивидуального увеличенного размера штрафов для систематических нарушителей скоростного режима. По его словам, лимит, с которого предлагается увеличение, — превышение на 20 километров в час.

Высказался Понарьин и относительно ввода штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час. В ГИБДД поддерживают эту меру, но предлагают отложить вступление нормы как минимум на два года «для мониторинга скоростных режимов и привидения обстановки дорог в соответствие реальным условиям».

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил РИА Новости, что введение штрафа за превышение скорости до 20 километров в час не приведет к заметному сокращению числа аварий на дорогах, а лишь увеличит количество штрафов для водителей. По его мнению, в данной мере нет никакого смысла, кроме дополнительного сбора денег за незначительные нарушения.

При этом Цветков указал, что превышение скорости на 20-40 километров в час — это уже существенное нарушение, которое может привести к серьезному ДТП, и увеличить штраф за него — абсолютно правильное решение. Более того, по его мнению, для любителей «лихачить» должны быть более жесткие меры. Он предлагает подвергать нарушителей, допустивших превышение разрешенной скорости на 60 километров в час и более, административному аресту на срок до 15 суток.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

«Я не сторонник дальнейшего увеличения штрафов за нарушение ПДД. Все необходимо решать комплексно, понижать аварийность и смертность на дорогах, повышать культуру вождения не только санкционным путем, но и воспитательными мерами», — сказал Башкин РИА Новости.

По его словам, «необходимо создавать такое качество дорог, которое позволит автомобилистам перемещаться быстрее при том же уровне безопасности движения».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что необходимо больше применять инженерно-технические способы борьбы с нарушителями скоростных режимов на дорогах, создавая «доброжелательную дорожную инфраструктуру», не ограничиваясь административными мерами, которые, по его мнению, уже и так подошли к максимуму.

«Инженерно-технические надо применять способы и методы пассивной и активной дорожной безопасности: освещать пешеходные переходы, ставить тех же лежащих полицейских или фрезой нарезать резонансные полосы, когда машина вся трясется, и водитель в здравом уме обязательно затормозит до 20 километров в час, не то, что до 40. То есть это шире надо использовать, а не надеяться только на меры административного воздействия, на карательные меры. Потому что мы с этими карательными мерами подошли уже, что называется, к максимуму», — сказал Лысаков в ходе слушаний в Госдуме.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

По новым правилам. Майские указы в этом году коснутся ветеранов, дольщиков, автомобилистов и банков
Новая статья

29 апреля

По новым правилам. Майские указы в этом году коснутся ветеранов, дольщиков, автомобилистов и банков

Стабилизация и контроль. Противопожарный режим введен в 22 регионах России
Новая статья

Стабилизация и контроль. Противопожарный режим введен в 22 регионах России

Быстрое распространение. МЧС советует тушить пожар на кухне стиральным порошком
Новая статья

Быстрое распространение. МЧС советует тушить пожар на кухне стиральным порошком

Декларация доходов. Медведев за 2018 год заработал больше Путина
Новая статья

Декларация доходов. Медведев за 2018 год заработал больше Путина

Неактуальный срок. Путин объявил, что призыв в армию скоро уйдет в прошлое
Новая статья

Неактуальный срок. Путин объявил, что призыв в армию скоро уйдет в прошлое

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Достижения из древности. Путин назвал трудолюбие частью характера россиян

29 апреля 2019

Достижения из древности. Путин назвал трудолюбие частью характера россиян

По новым правилам. Майские указы в этом году коснутся ветеранов, дольщиков, автомобилистов и банков

29 апреля 2019

По новым правилам. Майские указы в этом году коснутся ветеранов, дольщиков, автомобилистов и банков

Декларация доходов. Медведев за 2018 год заработал больше Путина

13 апреля 2019

Декларация доходов. Медведев за 2018 год заработал больше Путина

Неактуальный срок. Путин объявил, что призыв в армию скоро уйдет в прошлое

12 апреля 2019

Неактуальный срок. Путин объявил, что призыв в армию скоро уйдет в прошлое

30 апреля 11:58 Новая статья

Стабилизация и контроль. Противопожарный режим введен в 22 регионах России

29 апреля 15:27 Новая статья

Достижения из древности. Путин назвал трудолюбие частью характера россиян

29 апреля 14:06 Новая статья

По новым правилам. Майские указы в этом году коснутся ветеранов, дольщиков, автомобилистов и банков

14 апреля 13:39

Быстрое распространение. МЧС советует тушить пожар на кухне стиральным порошком

13 апреля 07:20

Декларация доходов. Медведев за 2018 год заработал больше Путина

12 апреля 20:26

Неактуальный срок. Путин объявил, что призыв в армию скоро уйдет в прошлое

11 апреля 06:50

Сдержать нарушителей. ГИБДД хочет ужесточить штрафы за превышение скорости

09 апреля 08:05

Самочувствие населения. В России снизилось число разводов

08 апреля 18:12

Танцевальная дорога. Россияне назвали лучшие песни для поездки в такси

03 апреля 16:57

Возродить традиции. Владельцы собак будут сдавать "техминимум" по дрессуре и уходу

02 апреля 08:39

Президентская подпись. Пенсионерам проиндексируют пенсию сверх прожиточного минимума

01 апреля 03:37

Опыт и желание. Молодые россияне не считают образование преимуществом при трудоустройстве

31 марта 20:54

Шашлык с кофе. Глава Тувы рассказал, что любит готовить Путин на отдыхе

31 марта 19:02

Осторожная парковка. В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

31 марта 15:37

Колонны с маршем. 100 единиц военной техники задействуют на параде Победы в Санкт-Петербурге

30 марта 16:04

Экономия бюджета. Электронные ПТС начнут работать в России в ноябре 2019

30 марта 13:09

Патруль с сюрпризом. В Вологодской области сотрудники ДПС спасают щенков

29 марта 14:17

Античные города. В Крыму разработали собственный маршрут «Золотое кольцо»

28 марта 20:32

За субсидиями и льготами. Пять тысяч россиян в 2018 году переехали жить на Дальний Восток

27 марта 19:30

Новое жилье. Жителей Кубани будут отселять из потенциально опасных мест

26 марта 18:47

Непростое решение. Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие 6 лет

18 марта 10:34

Кто не слушает людей. Новая серия отставок губернаторов может начаться уже на этой неделе

17 марта 21:45

Сделка баланса. Россия сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки

04 марта 11:28

Икра или сметана. Рейтинг любимых россиянами начинок для блинов

04 марта 11:09

Профилактика отравлений. Роспотребнадзор дал советы по выбору блинов

01 марта 20:46

Права без суда. Госдума рассматривает законопроект о регистрации детей, рожденных суррогатными матерями

28 февраля 03:31

Поколение игрек. 50% опрошенных россиян предпочитают лечиться благодаря интернету

27 февраля 17:05

Рост аварийности. В регионах России отсутствует обязательное освещение дорог

25 февраля 20:36

Отвечая за слова. Кремль заявил, что не вмешивается в политику телеканалов

21 февраля 10:40

Обещание лучшей жизни. Путин пожелал ухода всем, кто не напрягается, безынициативен и избегает ответственности

15 февраля 12:45

Критерии ветхости. Минстрой разрабатывает новые механизмы расселения аварийного жилья

11 февраля 07:34

Доступные везунчики. Названы регионы с самым дешевым бензином

11 февраля 05:41

Ради рабочих мест. На улицы российских городов вернут ларьки и палатки

04 февраля 04:20

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

03 февраля 21:33

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

02 февраля 17:44

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

31 января 17:10

Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

30 января 06:31

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

29 января 14:10

На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

26 января 04:11

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

24 января 18:56

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

21 января 16:58

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

21 января 14:41

Миллионы машин. Крымский мост побил рекорд Керченской паромной переправы

19 января 20:27

Чем мы хуже. Регионы просят списания долгов за газ по примеру Чечни

15 января 14:09

Привлечение средств. В почтовых отделениях Мурманска стали продавать пиво

15 января 13:55

Город на слиянии. Нижний Новгород стал лидером по качеству жизни

14 января 19:58

Правительственная премия. Медведев считает вредными продолжительные новогодние каникулы

14 января 10:15

Разбор завалов. В Ростовской области из-за взрыва в жилом доме погиб человек