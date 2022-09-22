Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

Около 20 больниц, 10 школ и несколько торговых центров эвакуированы в Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании. Эвакуированы также сотрудники и посетители крупного ТЦ «Стокманн» на Невском проспекте, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города. Также эвакуированы торговые центры «Континент», «Жемчужная Плаза», «Мега Дыбенко», «Радуга», Полюстровский рынок.

Судя по данным группы «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте», эвакуация также проходит в ТЦ «Пик», ТК «Академический», ТРК «Планета Нептун», ТЦ «Шкиперский Молл», «ДЛТ», в диско-клубе «Ретродискотека».

По данным РБК, проверки проходят в целом ряде школ города (номер 54, 169, 197, 291, 385, 482 и 547). Эвакуированы посетители и сотрудники Александровской, Всеволожской и Токсовской больниц. В комплексе административных зданий «Невская ратуша», где расположено 959 офисных помещений, по данным источника в правоохранительных органах, также прошла эвакуация.

Кроме того, массовые сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и образовательных учреждениях стали поступать в полицию Москвы. Впоследствии стало известно, что сообщения об угрозах взрыва поступают также в Ярославле и Костроме. По предварительной информации, все сообщения поступили с территории Украины.

По данным экстренных служб, среди «заминированных» в Москве оказались торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио», сеть кинотеатров «Синема стар», а также Российский технологический университет (РТУ МИРЭА). Источник не уточнил, проводится ли эвакуация.

«Сотрудники правоохранительных органов сейчас проверяют данные объекты на наличие подозрительных предметов», — отметили в правоохранительных органах.

На место отправились специалисты МЧС, сотрудники полиции и кинологи.

Русская служба BBC опубликовала карту «минирований», которая показывает планомерное движение волны звонков с Камчатки до Калининграда в период с 22 по 30 января. 22 января по электронной почте поступили сообщения о минировании ряда школ, детских садов и медучреждений Камчатского края, на следующий день массовая эвакуация затронула Приморье, 24 и 25 января — Южно-Сахалинск, Хабаровск, Бурятию, Якутию и Иркутскую область.

26 и 27 января анонимных звонков зафиксировано не было, однако в понедельник волна возобновилась и двинулась по Сибири на запад. 28 января сообщения о минировании получили учреждения в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Кемеровской области, а также в Омске, Томске и Красноярске.

29 января письма и звонки «телефонных террористов» поступали в организации и учреждения Пермского края, Томска и ряда регионов Поволжья. А 30 января массовая эвакуация затронула регионы на северо-западе и в европейской части страны.