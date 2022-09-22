Быстрое распространение. МЧС советует тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.

При обнаружении признаков возгорания первым делом надо позвонить пожарным по стационарному телефону «01» или по мобильным «101» и «112».

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира, передает РИА Новости. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить. Для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

Если запах дыма обнаружен в подъезде, надо по возможности найти очаг пожара и справиться с ним подручными средствами. Однако не следует выходить из квартиры, если дым в подъезде очень сильный. Щели входной двери и вентиляцию лучше заткнуть мокрыми тряпками, чтобы не отравиться продуктами горения. После этого можно прямо с балкона привлечь внимание прохожих криками о помощи, советуют спасатели.

При возгорании входной двери снаружи необходимо изнутри поливать ее водой до прибытия пожарных. Если пожар происходит внутри квартиры, надо попытаться потушить его подручными средствами, отключив при этом газ и электричество в щитке. Почувствовав, что сами не можете справиться с пожаром, немедленно покиньте здание, а если огонь отрезал путь на улицу, выйдете на балкон и громко просите о помощи.

Очень опасны пожары на балконах, отмечает МЧС. Огонь в таких случаях быстро распространяется на квартиры верхних этажей. Поэтому надо приложить все силы, чтобы потушить его как можно быстрее.

Если запах дыма застанет в лифте, необходимо нажать кнопку «Вызов» и сообщить о запахе диспетчеру. Лучше не останавливать движущийся лифт, а дождаться его остановки. Покинув кабину, следует заблокировать двери, чтобы никто не смог воспользоваться лифтом. При невозможности самому выйти из лифта в ожидании помощи надо закрыть нос и рот носовым платком или рукавами одежды.