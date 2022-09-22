19 февраля

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Политика > Инициативы

Критерии ветхости. Минстрой разрабатывает новые механизмы расселения аварийного жилья

15 февраля, 12:45
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Механизмы расселения аварийного жилья должны быть готовы к 20 июля. В программы расселения они войдут в 2020 году, и регионы смогут пользоваться ими, сообщил замглавы Минстроя.

Сейчас Минстроем разрабатываются критерии признания жилья ветхим, сообщает «Российская газета». «Необходимо отметить, что мы разводим два этих понятия: ветхое и аварийное. В настоящий момент нет четкого понятия, что такое ветхого жилье. Хочу следующее сказать, мы прописываем четко в законодательстве, что аварийное жилье — это жилье, которое опасно для жизни людей, ветхое жилье — это жилье, у которого конструкции здания имеют какие-то технологические нарушения, но жить в нем не опасно», — сообщил Егоров.

Он отметил, что ветхие дома будут выделены в отдельную подпрограмму капитального ремонта. Определены источники финансирования этого ремонта, деньги на эти цели поступят из Фонда капитального ремонта.

Егоров отметил, что будет делаться полноценный ремонт зданий. То есть они смогут прослужить еще не одно десятилетие.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц
Новая статья

24 января

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

Ради рабочих мест. На улицы российских городов вернут ларьки и палатки
Новая статья

Ради рабочих мест. На улицы российских городов вернут ларьки и палатки

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей
Новая статья

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности
Новая статья

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

Доступные везунчики. Названы регионы с самым дешевым бензином
Новая статья

Доступные везунчики. Названы регионы с самым дешевым бензином

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Ради рабочих мест. На улицы российских городов вернут ларьки и палатки

11 февраля 2019

Ради рабочих мест. На улицы российских городов вернут ларьки и палатки

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

04 февраля 2019

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

03 февраля 2019

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

30 января 2019

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

15 февраля 12:45

Критерии ветхости. Минстрой разрабатывает новые механизмы расселения аварийного жилья

11 февраля 07:34

Доступные везунчики. Названы регионы с самым дешевым бензином

11 февраля 05:41

Ради рабочих мест. На улицы российских городов вернут ларьки и палатки

04 февраля 04:20

Конкретика без текучки. В правительстве появится департамент для реформы надзорной деятельности

03 февраля 21:33

Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

02 февраля 17:44

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

31 января 17:10

Анонимные угрозы. По России идет волна «минирования»

30 января 06:31

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

29 января 14:10

На балл ко дну. По уровню коррупции Россия встала в один ряд с Папуа - Новой Гвинеей

26 января 04:11

Контроль в кармане. Регистрация мобильных устройств сделает бессмысленными их кражи

24 января 18:56

Программа возмещения. Средняя страховка жилья от ЧС в регионах России стоит 150 рублей в месяц

21 января 16:58

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

21 января 14:41

Миллионы машин. Крымский мост побил рекорд Керченской паромной переправы

19 января 20:27

Чем мы хуже. Регионы просят списания долгов за газ по примеру Чечни

15 января 14:09

Привлечение средств. В почтовых отделениях Мурманска стали продавать пиво

15 января 13:55

Город на слиянии. Нижний Новгород стал лидером по качеству жизни

14 января 19:58

Правительственная премия. Медведев считает вредными продолжительные новогодние каникулы

14 января 10:15

Разбор завалов. В Ростовской области из-за взрыва в жилом доме погиб человек

13 января 20:19

Начальники мониторят. В Нижнем Тагиле появилась городская книга жалоб

10 января 07:27

Праздники в календаре. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

09 января 09:47

Годовой рост. Самыми популярными курортами в праздники стали Ялта и Севастополь

08 января 15:39

Массовый вброс. Российские фальшивомонетчики чаще подделывают пятитысячную купюру

08 января 12:29

Исторические рекорды. В Россию придут аномальные морозы

07 января 16:27

Публичный отчет. В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрали более 23 млн рублей

07 января 14:15

Отказ от привычки. За курение в неположенных местах россияне заплатили 74 млн рублей

06 января 17:57

Гарнизоны России. В честь 60-летия ракетных войск выпустят специальные монеты и марки

30 декабря 07:34

Особое отношение. В Башкирии пригрозили увольнять чиновников за опоздания на детские утренники

29 декабря 10:43

Срок за репост. Интернет-отрасль попала в зону пристального внимания российских властей

28 декабря 13:01

Закон сохранения. Путин ограничил сплошную вырубку лесов

27 декабря 11:02

Контроль за торговлей. Россельхознадзор объявил о неизвестном происхождении порядка 60% черной икры

26 декабря 12:21

Выведение с рынка. В России могут запретить продажу табака после 2050 года

26 декабря 06:32

Дополнительные миллиарды. Минимальная оплата труда в России вырастет в среднем на 117 рублей

25 декабря 20:39

Синхронизация с трудом. Бесплатная диспансеризация станет ежегодной

23 декабря 13:19

Особенно массовый. В Санкт-Петербурге прошел предновогодний забег Дедов Морозов

21 декабря 15:41

Повторное нарушение. Совет Федерации одобрил смягчение наказания за лайки и репосты в соцсетях

20 декабря 18:04

Полный контроль. В «День чекиста» президент рассказал, кто опора России

18 декабря 08:29

Место происхождения. В Роскачестве рассказали, как выбрать российское шампанское

17 декабря 05:58

30% на таможне. Заграничные покупки дороже 500 евро будут облагаться пошлиной

17 декабря 05:48

Без права выбора. Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2021 года

16 декабря 07:31

Оливье с шубой. Самый дорогой новогодний стол будет в Якутии

15 декабря 13:08

Детские мечты. В Краснодарском крае стартовала акция «Елки желаний»

13 декабря 20:11

Вертикаль власти. Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

12 декабря 19:29

Онлайн защита. Крым стал первым регионом России с цифровой сетью документов об образовании

10 декабря 11:21

Онлайн документы. Водительское удостоверение в России может стать цифровым

10 декабря 05:17

Глобальные продажи. Россия вышла на второе место по производству оружия

08 декабря 15:29

Тула как столица. Названы самые новогодние города России

04 декабря 05:58

Ликвидация очереди. В Ялте откроют 12 км новых пляжей

03 декабря 14:09

Бои за Москву. Ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны раскрыло секретные документы