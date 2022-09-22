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Общество > Жизнь

Поколение игрек. 50% опрошенных россиян предпочитают лечиться благодаря интернету

28 февраля, 03:31
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По итогам опроса, который провели эксперты НИУ «Высшая школа экономики», 50 процентов респондентов считают правильным до обращения к врачу почитать информацию о болезни в сети или сделать интернет-диагностику.

Сегодня в сети доступно свыше 20 тысяч ресурсов по диагностике и профилактике различных болезней. Они предлагают, в частности, отслеживать самочувствие, выдавать рекомендации по лечению и лекарствам, проводить расшифровку анализов и симптомов. Больше всего такими сервисами увлекаются представители «поколения игрек» (generation Y), или, как их еще называют «миллениалы», — люди, родившиеся после 1981 года. Они сегодня больше всего вовлечены в цифровые технологии.

«Миллениалы» симптомы изучают в первую очередь в сети, препараты часто покупают в онлайн-магазинах, самодиагностируются через веб-сервисы, сообщает «Российская газета». Могут зайти в аптеку за уточняющей консультацией. Врача посещают в крайнем случае, озвученный им диагноз нередко ставят под вопрос«, — отмечают в своем исследовании по итогам опроса доцент факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Галина Полынская и выпускница магистратуры этого факультета Маргарита Месропян.

При этом сами представители «поколения игрек» осознают, что риск получить неверный диагноз при самодиагностике довольно высок.

По итогам опроса, этого боятся 35 процентов пациентов. Столько же озабочены проблемой результативности самолечения. Однако нежелание обращаться к врачам все пересиливает. А базируется это нежелание на недоверии к медикам, плохом обслуживании в медорганизациях, на назначении дорогих или неэффективных лекарств.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович подчеркивает, что проблема самодиагностики и самолечения крайне серьезная. И характерна она не только для России. Во всем мире сейчас этим увлекаются.

«Почему россияне сами себе ставят диагнозы? Это можно объяснить сразу несколькими факторами. И очень высоким недоверием к официальной медицине. И национальной чертой — склонностью к риску. Авось пронесет. И недоступностью по разным причинам медицинских услуг, — поясняет Попович. — В результате мы наблюдаем крайне нехорошую тенденцию».

К чему могут привести самодиагностирование и самолечение?

«К неожиданным последствиям и накопленным болезням, — отмечает эксперт. — Какими бы продвинутыми ни были компьютерные программы, они никогда не заменят профессионального врача. При самодиагностике получится, как у Джерома К. Джерома: »…единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка«.

Вместо новомодных приложений можно было бы использовать возможности телемедицины, но, как считает Лариса Попович, она у нас слишком забюрократизирована.

«Поликлиники не очень спешат устанавливать диалог с пациентами через интернет, потому что сейчас довольно сложный процесс идентификации врача и пациента, — отмечает Попович. — Надо делать удобную систему».

Но при этом, как напоминает эксперт, первичный диагноз все равно должен поставить врач при личном визите пациента.

Автор

Олег Корин

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