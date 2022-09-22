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Политика > Власть

Президентская подпись. Пенсионерам проиндексируют пенсию сверх прожиточного минимума

02 апреля, 08:39
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Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующим нормам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. В связи с этим им положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный, передает ТАСС.

В закон «О государственной социальной помощи» внесены изменения, согласно которым из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии исключаются суммы текущей индексации (корректировки) размеров страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных денежных выплат. Это позволит выплачивать суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ.

1 января в России прошла очередная индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. Таким образом, реальный размер пенсии малообеспеченных пенсионеров практически не изменился. Внимание на это обратил президент РФ в своем послании Федеральному собранию.

Согласно подписанному закону, при подсчете общего материального обеспечения пенсионера сумма индексации пенсий теперь будет исключаться и выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Закон имеет обратную силу — перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

Документ также вносит изменения в закон «О прожиточном минимуме в РФ». Их суть заключается в том, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально- экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете, а прожиточный минимум в каждом регионе — по правилам, которые разработает правительство РФ.

Автор

Олег Корин

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