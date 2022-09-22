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Политика > В России

Новые выплаты. С 1 февраля в России вступает в силу ряд важных законов

30 января, 06:31
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С 1 февраля размер многих социальный выплат в России будет увеличен на 4,3 процента. Это предусмотрено Постановлением правительства РФ от 24 января 2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году».

Этот коэффициент каждый год устанавливает кабмин, ориентируясь на инфляцию за предыдущий год. При индексации пособий власти исходят из фактического индекса потребительских цен, отмечает «Российская газета». Так как инфляция в 2018 году остановилась на уровне 4,3 процента, размер выплат будет увеличен именно на эту величину. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Тогда индексация была проведена на 2,5 процента.

Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей. А также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Единый порядок индексации установлен в России в январе 2018 года.

С 1 февраля начинается постепенный перевод военных пенсионеров и других представителей силовых структур на карту «Мир» национальной платежной системы, на которую будут переводить пенсии и остальные социальные выплаты. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466. А с 1 июля 2020 года начисления будут осуществляться только на карту «Мир».

В документе говорится, что это затронет пенсионеров и членов их семей, получающих пенсии и другие социальные выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.

С 11 февраля начнется первый этап перехода на эфирное цифровое телевещание российских регионов. Сначала это коснется семи регионов: Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Это предусмотрено утвержденным Минкомсвязью Планом поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ.

Аналоговое телевидение будет отключено и его заменит более качественное — цифровое. Региональные каналы останутся вещать в прежнем режиме. Переход на цифровое телевидение пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня.

До 15 февраля иностранным поставщикам электронных услуг нужно успеть встать на налоговый учет в России. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Напомним, что с 1 января 2019 года плательщиками НДС стали иностранные компании, которые продают электронные услуги и контент организациям и индивидуальным предпринимателям в России. Поэтому все зарубежные поставщики обязаны встать на учет в российских налоговых органах.

«Требование встать на учет действовало и в 2018 году. Однако было одно послабление для иностранных организаций, оказывающих услуги российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, последние действовали как налоговые агенты и удерживали НДС за иностранные организации. С 2019 года, когда льготный период завершился, все обязанности возложены полностью на иностранные организации. Поэтому уже с 2018 года крупные иностранные компании уже встали на учет в России», — пояснил Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm.

По словам эксперта, вступление в силу с 2019 года поправок, по сути, затронет те компании, которые только выходят на российский рынок или планируют это сделать. «Если же компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет уплачивать НДС, ее могут ждать серьезные штрафы до 10 процентов от выручки (п.2 ст 116 НК РФ). Также с компании будут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов от суммы неуплаченного налога», — заключил Денис Зайцев.

28 февраля заканчивается второй этап «амнистии капитала» — добровольного декларирования в России зарубежных счетов и активов. Об этом говорится в сообщении ФНС России/ И предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декларацию нужно подавать на бумажном носителе в любой налоговый орган по выбору декларанта или в центральный аппарат ФНС. Второй этап «амнистии капиталов» начался с 1 марта прошлого года. Граждане России могли за это время задекларировать зарубежное имущество, не переводя активы в Россию. Первый этап амнистии завершился в 2016 году. Тогда было подано более семи тысяч деклараций.

Эксперимент по добровольной маркировке табачных изделий подходит к концу. Он завершится 28 февраля. А потом эта процедура станет обязательной. Это предусмотрено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1433.

Пилотный проект начал работать в январе 2018 года. В нем приняли участие практически все ведущие производители табака. Напомним, что маркировка нужна в первую очередь для товаров, которые ввозят в страну из-за рубежа. На товар наносится специальный код, который передается в единую информационную систему и позволяет отследить движение товара.

Автор

Олег Корин

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