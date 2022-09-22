Самочувствие населения. В России снизилось число разводов

Число разводов снизилось в России в 2018 году по сравнению с предыдущим на 3,7%, сообщается в исследовании «Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС.

«По данным 2018 года, число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тысячи), а число зарегистрированных разводов — на 3,7% (589 тысяч). Общий коэффициент брачности составил 6,3%, это ниже показателя 2017 года на 11,3%», — сообщается в исследовании.

Отмечается, что общий коэффициент брачности снизился до уровня 2000 года, передает РИА Новости. При этом, как указано в исследовании, коэффициент разводимости сократился на 4,8%.