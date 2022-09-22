Яичница опасна для диабетиков. Российский специалист оспорил исследование британских ученых

Российский физиолог Борис Жерлыгин раскритиковал результаты исследования канадских ученых, заявивших, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров, в частности омлет или яичница, является идеальным для больных сахарным диабетом второго типа.

Как отметил эксперт в интервью РЕН ТВ, в своей работе научная группа не учитывала индивидуальные особенности организма пациентов. Жерлыгин добавил, что «диабет у всех разный» и у каждого больного свои нюансы в плане питания, передает РИА Новости.

«Все это определяется по анализам, по тому, как усваиваются углеводы, белки, жиры. И между жирами, белками, углеводами должен существовать баланс. Если он нарушается, будет нарушена система пищеварения, какие-то органы “полетят”, — цитирует физиолога телеканал.

По мнению Жерлыгина, больным сахарным диабетом не стоит злоупотреблять яичницей и омлетом, иначе они могут остаться «без почек».

«Открыли яичницу — ничего себе! А то диабетики без этих врачей яичницу не едят», — отметил специалист.

Ученые из Университета Британской Колумбии провели эксперимент, в ходе которого пациенты в первый день завтракали омлетом, а во второй — овсянкой с фруктами. Остальные приемы пищи добровольцев не отличались друг от друга. Специальные приборы каждые пять минут отмечали показатели уровня сахара в крови.

Выяснилось, что жирный и низкоуглеводный завтрак — омлет — помогает диабетикам избежать выброса сахара и контролировать уровень глюкозы в течение дня.