За субсидиями и льготами. Пять тысяч россиян в 2018 году переехали жить на Дальний Восток

Порядка 5 тыс. участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, выбрали для места жительства регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат.

Ранее сообщалось, что с 28 марта соотечественники смогут получить в безвозмездное пользование земельный участок в ДФО по программе «Дальневосточный гектар».

«Безусловно важно создавать для переезжающих соотечественников новые стимулы, сделать Дальний Восток территорией беспрецедентных возможностей. Одной из таких мер, мотивирующих участников госпрограммы добровольного переселения соотечественников сделать выбор в пользу переезда на Дальний Восток, становится программа “Дальневосточный гектар”. Теперь соотечественники не только могут приобрести гражданство России в упрощенном порядке, а также соответствующие субсидии и льготы, но и бесплатно получить землю для реализации своих проектов или строительства нового жилья. По данным статистики прошлого года, около 5000 человек переехали на Дальний Восток по этой программе», — сказал он.

Также Ховрат отметил, что в связи с нововведениями еще больше людей смогут выбрать регион для своего нового места жительства.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году, с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Закон, дающий право получить соотечественникам «дальневосточный гектар», был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2018 года.

Согласно закону, соотечественниками за рубежом считаются лица и их потомки, проживающие за пределами РФ, но относящийся к народам, исторически проживавшим на территории России или СССР. Также под это понятие попадают эмигранты, имевшие ранее гражданство и ставшие в дальнейшем гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. На данный момент в пользование передано свыше 50 тыс. участков.