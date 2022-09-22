Профилактика отравлений. Роспотребнадзор дал советы по выбору блинов

Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами, так как они способствуют нормализации пищеварения, и не злоупотреблять алкогольными напитками, передает ТАСС.

Роспотребнадзор также дал советы по выбору готовых блинов

«При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что упаковка продукта должна содержать полную информацию о нем, а также единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза. Отмечается, что блины должны быть приготовлены из муки, молока и куриных яиц, однако использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещается.

В последнюю неделю перед Великим постом православные празднуют Масленицу. С понедельника уже не принято употреблять мясную пищу, но еще едят молочную, отчего это время называют Сырной седмицей, или Масленицей.