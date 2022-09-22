Чем мы хуже. Регионы просят списания долгов за газ по примеру Чечни

Депутаты Чувашии, Башкирии и других российских регионов озаботились списанием долгов жителей за газ, воодушевившись примером Чечни, где суд постановил списать 9-миллиардные долги населения.

Так, депутат Госсовета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов обратился в прокуратуру республики с предложением рассмотреть вопрос о списании долга за газ, передает newsru.com.

«Чем мы хуже Чечни», — приводит слова Степанова сайт регионального отделения либерал-демократической партии.

В обращении депутата говорится, что в Чувашии задолженность перед компанией «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в третьем квартале 2018 года составляла около 3 млрд руб. Это «негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ», отметил Степанов в документе.

По его словам, задолженность населения «в силу истечения сроков давности стала безнадежной к взыскании». Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», депутат Госсовета от «Единой России» Кияметдин Мифтахутдинов в свою очередь отметил, что списание долга невозможно, так как общая сумма задолженности лежит не на потребителях, а на теплоснабжающих организациях.

Аналогичный запрос прокурору составил и депутат башкирского госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин. «Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», — прокомментировал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где опубликовал копию запроса.

«Я понимаю, что на территории РФ не действует прецедентное право, но при этом в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов РФ между собой. Я также думаю, что прокуратура Республики Башкортостан не отличается от прокуратуры Чеченской Республики и даже возможно превосходит ее по компетентности и профессионализму, а жители Республики Башкортостан ничем не хуже жителей других регионов», — говорится в обращении Чувилина.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов и вовсе заявил, что «наша газодобывающая держава должна, как минимум, списать долги своим гражданам за газ» и «вообще давно пора отменить полностью плату за все коммунальные услуги — за электроэнергию, за газ, за воду». Его мнение приводит портал Orenday.

Примеру Чечни призывают последовать и ставропольские общественники. С такой просьбой к прокурору Ставропольского края обратился глава общественной организации по защите прав потребителей «Меч закона» в Минеральных Водах Михаил Назаренко, сообщает Newstracker.ru. Ранее списать газовые долги призвали депутаты Смоленской областной думы.

Между тем прокуратура Дагестана выявила «многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления» в Каякентском районе республики. Об этом ведомство сообщило 19 января на официальной странице в Instagram.

В связи с этим прокуратура провела проверки «в целях установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами». По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено по фактам мошенничества в Карабудахкентском районе, говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что практика по списанию долгов по газу, как в случае с Чечней, должна распространяться на всех граждан России. По словам Рашкина, он направил депутатский запрос в правительство РФ.

«Если такой прецедент есть, то я потребовал это сделать для всех граждан Российской Федерации, которые имеют задолженность по уплате за газ», — сказал депутат, отметив, что списание долгов можно юридически оформить как социальную помощь.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в интервью ТАСС назвал решение суда о списании 9 млрд рублей долга за газ справедливым и объективным.

«Решение суда справедливое и объективное, потому что, во-первых, прокуратура республики как надзорный орган пришла к выводу, что “Газпром межрегионгаз Грозный” действует неправильно, предъявляя иски по устаревшим долгам, — пояснил Керимов. — Во-вторых, есть большие сомнения, что газ в таких объемах потреблен».

Он добавил, что «в определенный период времени» многие чеченские семьи находились за пределами Чечни, «не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены, или в которых никто не проживал».