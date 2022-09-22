Начинающие владельцы собак должны сдавать «техминимум» по дрессировке, зоопсихологии и уходу, считает глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу “техминимумов” для начинающих владельцев собак. В этот минимум входят и основы дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила ухода за питомцем», — сказал Голубев.

По его словам, следующим шагом является воспитание и дрессировка уже приобретенной собаки, передает РИА Новости.

«Воспитать собаку таким образом, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих вас людей, — это ваша прямая и непосредственная обязанность. Пропаганда и повсеместное внедрение программы “Управляемая городская собака” — самый очевидный, самый логичный и самый доступный способ решения указанной задачи», — добавил Голубев.

При этом РКФ готова взять на себя детальную проработку существующих нормативов для подготовки и проверки собак в рамках данной программы с учетом особенностей различных пород, а также обучение и лицензирование инструкторов по курсу во всех регионах страны.

Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позже список сократили до 12 специфических пород и помесей, в их числе — американский бандог, гуль-донг и акбаш.