Опыт и желание. Молодые россияне не считают образование преимуществом при трудоустройстве

Молодые соискатели считают наличие опыта и готовность много работать своими основными конкурентными преимуществами при трудоустройстве, свидетельствуют результаты мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее образование» РАНХиГС.

«Основным конкурентным преимуществом при поиске работы молодые люди считают наличие опыта работы: более половины (55,2%) юношей и девушек выбрали именно этот ответ на вопрос о том, на что они рассчитывают при успешном трудоустройстве», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, на втором месте среди качеств, позволяющих найти хорошую работу, стоит готовность много работать — такого мнения придерживаются 41,5% молодых соискателей, передает РИА Новости.

«Качественное образование и готовность много учиться, получать новые знания и навыки, по мнению молодых людей, дает меньше конкурентных преимуществ на современном рынке труда (32,9% и 34,3% юношей и девушек соответственно выбрали данные варианты ответа)», — следует из материалов мониторинга.

Оценка собственных конкурентных преимуществ на рынке труда существенно меняется в зависимости от текущей сферы занятости молодежи. Отмечается, что, по мнению 73,2% участников исследования, среди молодых людей, работающих в сфере информационных технологий, опыт работы является ключевым фактором для успешного трудоустройства.

При этом число молодых людей, отмечавших как важный фактор удачного трудоустройства наличие нужных связей и знакомств, больше всего среди сотрудников правоохранительных структур (13,7%).

Исследование проводилось в Свердловской, Ивановской и Новосибирской областях. В анкетировании участвовала городская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.