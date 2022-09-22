Декларация доходов. Медведев за 2018 год заработал больше Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей. По сравнению с 2017 годом его доход увеличился на 1,35 млн рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на опубликованную декларации его доходов.

Премьер также владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, а также автомобилями «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». Кроме того, у него имеется земельный участок площадью 47 соток, взятый в аренду на 49 лет. У супруги премьера есть автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа.

При этом президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8 млн 648 тыс. 353 рублей.

Заместитель Дмитрия Медведева, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев получил доходов в 54 раза больше премьера — 538 млн 395,6 тыс. рублей. Он заработал больше всех чиновников российского правительства.

Антон Силуанов заработал за год 40,1 млн. рублей, Алексей Гордеев — 23,9 млн рублей, Дмитрий Козак — 22,8 млн рублей, Юрий Борисов — 17,25 млн рублей, Ольга Голодец — 15,7 млн рублей, Виталий Мутко — 15,3 млн рублей, Татьяна Голикова — 14,2 млн рублей, Антон Чуйченко — 13,07 млн рублей и Максим Акимов — 8,6 млн рублей.

Среди всех членов правительства второе место рейтинга доходов за 2018 год занимает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в прошлом году заработавший 443,4 млн рублей. На третьей строчке — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с годовым доходом в 183,8 млн рублей.

Четверте место занимает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (47,5 млн рублей). Министр культуры Владимир Мединский замыкает первую пятерку с 41,9 млн рублей.

Руководитель президентской администрации Антон Вайно уменьшил свой доход с 255,84 млн до 9,6 млн рублей. Замглавы администрации — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задекларировал доход в 12,8 млн рублей.