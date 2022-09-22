Рост аварийности. В регионах России отсутствует обязательное освещение дорог

Госавтоинспекция сообщила, что в 13 субъектах РФ отсутствует обязательное освещение на региональных дорогах в пределах населенных пунктов, там зафиксирован значительный рост аварийности, сообщили в ГИБДД.

«Только в 26 субъектах РФ на региональных дорогах запланированы мероприятия по обустройству линии освещения локальных потенциально опасных участков. При этом в 13 российских регионах зафиксирован заметный рост всех трех основных показателей аварийности в темное время суток на региональных дорогах в пределах населенных пунктов, где такое освещение является обязательным, но фактически отсутствует», — говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что обустройство приподнятых пешеходных переходов или установка искусственных дорожных неровностей запланировано только в девяти регионах, тогда как анализ статистики аварийности за прошлый год показал рост количества наездов на людей на пешеходных переходах, а также увеличение числа погибших в таких ДТП, передает ТАСС.

В среду в глава ГИБДД Михаил Черников в режиме видеоконференции с руководителями территориальных подразделений провел совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».