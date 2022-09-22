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Регионы > Киров

Судостроительное дело. Задолженность по зарплате в Кировской области за год выросла на 14%

21 января, 16:58
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Задолженность по зарплате в Кировской области, по данным на 1 января 2019 года, составила 146,5 млн рублей, что превышает аналогичный показатель за прошлый год почти на 14%. Наиболее сложная ситуация с долгами складывается на «Сосновском судостроительном заводе», сообщил главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.

«По данным реестра государственной инспекции труда, по состоянию на 1 января 2019 года, задолженность по зарплате имеют 27 организаций с общей суммой 146,5 млн рублей, по сравнению с годовой давностью размер задолженности увеличился на 17,9 млн рублей, что составляет почти 14%. Большая часть задолженности (92%) приходится на организации, признанные банкротами, из экономически активных предприятий наиболее сложной является ситуация в ОАО “Сосновский судостроительный завод”, — сказал Климов в ходе совещания, посвященного проблеме задолженности по зарплате в регионе.

Как уточнил и.о. начальника управления государственной службы занятости населения Кировской области Дмитрий Кротов, «Сосновский судостроительный завод» должен 253 работникам 37,5 млн рублей, передает ТАСС.

«Порядка 80% всей задолженности — долги перед топ-менеджментом, приблизительная зарплата гендиректора и заместителей составляла от 300 тыс. рублей в месяц, хотя зарплата обычного рабочего была 12-17 тыс. рублей», — рассказал заместитель председателя правительства области Максим Кочетков.

Он отметил, что в настоящее время численность персонала оптимизирована до 43 человек.

«11 июля 2018 года на предприятии введена процедура конкурсного наблюдения, реестр кредиторов находится в стадии формирования. В течение 2018 года проводились переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в возобновлении производственной деятельности на площадке “Сосновского судостроительного завода”, однако данная процедура затягивается из-за несостоятельности собственников и кредиторов», — рассказал министр промышленного развития региона Андрей Перескоков.

Он уточнил, что для нормализации ситуации на предприятии необходима дальнейшая оптимизация персонал, поиск инвесторов и реализация новых промышленных проектов. Погашение задолженности, по словам Перескокова, планируется, в том числе за счет реализации непрофильных активов.

ОАО «Сосновский судостроительный завод» находится в городе Сосновка Вятскополянского района Кировской области, специализируется на строительстве малотоннажного рыболовного, пассажирского и танкерного флота.

Автор

Олег Корин

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