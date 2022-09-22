Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

Принадлежащая венчурному фонду Typhoon Digital Developmentкомпания «ТД Медиа» стала владельцем 100% акций НПФ «Беркут» одного из ведущих поставщиков биллинга в стране — компании «Беркут» сообщает Прайм.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил сделку в 4,7 млрд рублей.

По словам управляющего партнера венчурного фонда Олега Братишко, «Беркут» должен активно развиваться в качестве биллинга в мобильном операторе Tele2 (Россия). Помимо этого новые владельцы планируют заняться расширением своего бизнеса в виртуальных мобильных операторов (MVNO), а также продвигаться на международных рынках Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Братишко отметил также, что многие операторы испытывают потребность в обновлении своих биллингов и высоко оценивают российские биллинговые решения, в том числе и «Беркута».

Эксперты отрасли оценивают сделку как крупнейшую на российском рынке IT в 2018 году.

«Это — одна из крупнейших сделок без участия иностранного капитала за всю нашу историю», — считает глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Научно-производственная фирма «Беркут» работает на рынке биллинговых решений более 20 лет. Основным продуктом компании являются современные биллинговые комплексы для мобильных и ШПД-операторов, в том числе МТС, «Мегафон», «Вымпелкома», казахстанского Tele2, таджикского Tcell, ливанского Alpha, Touch. В настоящее время услугами компании пользуются более 300 млн абонентов.

Венчурный фонд Typhoon Digital Development, созданный в 2013 году, имеет в своем инвестиционном портфеле более 10 digital-активов, работающих в интернет- и телеком-бизнесе.