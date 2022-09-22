Миллионы машин. Крымский мост побил рекорд Керченской паромной переправы

По Крымскому мосту с момента открытия по нему автомобильного движения проехали более 3,5 миллиона машин. Тем самым воспользовавшиеся объектом автовладельцы перекрыли суммарный двухгодичный трафик Керченской паромной переправы за 2016 и 2017 год. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Морским маршрутом порт «Кавказ» — порт «Крым» за 2016 и 2017 годы воспользовались 3,17 миллиона автомобилей — в среднем около 4000 машин в сутки, сообщает «Российская газета». А средний трафик по мосту по итогам восьми месяцев — 15 тысяч автомобилей.

— Это выше прогнозных оценок, — отметили в инфоцентре. — Ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги среднесуточная интенсивность составит 12-13 тысяч автомобилей.

Напомним, эксплуатация автодорожной части моста началась 16 мая 2018 года и с тех пор идет в штатном режим. Рекорд суточного трафика по Крымскому мосту поставлен в воскресенье 12 августа: за 24 часа по нему проехали 33,4 тысячи автомобилей. Абсолютный рекорд Керченской паромной переправы установлен годом ранее — 12,2 тысячи машин.