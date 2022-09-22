Непростое решение. Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие 6 лет

Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.

Текст его выступления размещен на официальном сайте кабмина.

Медведев отметил, что прошлогоднее решение о повышении НДС стало «непростым, но принципиальным»: благодаря ему правительство получило финансы для реализации национальных проектов.

Эту меру правительство «сбалансировало» сохранением льготной ставки на социально значимые товары, напомнил премьер.

Кроме того, кабмин «зафиксировал на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов» и провел налоговый маневр в нефтяной отрасли, передает РИА Новости.

Медведев также подчеркнул, что сейчас специалисты завершают подготовку законопроекта, предусматривающего включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. По его оценке, фискальная нагрузка по ним останется прежней.

«После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — пообещал он.

В начале марта Минфин внес в правительство проект о включении в Налоговой кодекс шести квазианалоговых платежей. Тогда Владимир Путин призвал министра экономики Антона Силуанова не спешить с подобным шагом, так как эти платежи «становятся неподъемными» для бизнеса.

В декабре прошлого года Медведев констатировал, что ситуация с налогами в России сбалансировалась. Премьер отметил, что принятые решения в этой сфере пересматриваться не будут.