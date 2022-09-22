Отражение платежек ЖКХ. В десятках городов России прошли протесты против «мусорной реформы»

В десятках российских городов 3 февраля прошли акции протеста против «мусорной реформы», которая началась только месяц назад. Организаторы называют акции всероссийским протестом. По данным портала «Экопротест 3.02», митинги были согласованы по меньшей мере в 44 городах в десятках регионов страны.

Согласовать мероприятия с властями удалось не во всех населенных пунктах, поэтому некоторые акции сопровождались задержаниями.

По данным СМИ, самые крупные митинги прошли в Архангельской области. Сайт «Эхо Севера» сообщает, что даже по официальным данным, во всех муниципальных образованиях Поморья участниками сегодняшнего протеста стали примерно семь тысяч жителей.

Перед Новым годом граждане потребовали оградить экологию русского Севера и отказаться от планов вывоза столичного мусора в Архангельскую область, однако теперь недовольство стала вызывать и «мусорная реформа», которая официально стартовала месяц назад и должна отразиться на платежках ЖКХ всех граждан России.

В Сибири люди недовольны политикой властей в сфере утилизации твердых бытовых отходов, а также планами по строительству в стране 200 мусоросжигательных заводов. По данным сайта «Сибирь. Реалии», в Кемеровской области трех активистов, которые планировали принять участие в акции «Россия не помойка», доставили в Следственный комитет. При задержании одному из активистов вывихнули руку, его увезли на «скорой».

С 1 января внесены изменения, согласно которым счета за вывоз мусора будут зависеть не от площади жилья, а от количества проживающих.