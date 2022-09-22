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Регионы > Крым

Борьба с нарушениями. В Крыму в 2019 году снесут самострой за 300 млн рублей

02 февраля, 17:44
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Власти Республики Крым направят в 2019 году около 300 млн рублей на снос зданий, которые являются объектами самовольного строительства, в том числе на наиболее популярном у туристов Южном побережье полуострова, сообщил журналистам глава регионального минстроя Михаил Храмов.

«Я думаю, что в этом году порядка 20-40 объектов мы демонтируем. Деньги выделены республикой, порядка 300 млн в этом году в распоряжении Минстроя есть», — сказал Храмов.

Он пояснил, что власти намерены ускорить снос самостроев: вначале демонтировать объекты, а потом взыскивать затраты через суд с собственников зданий, передает ТАСС.

«Порядка 100 объектов на территории Республики Крым признаны объектами самовольной застройки, уже проведены судебные разбирательства в двух инстанциях, порядка 30-40 объектов можем сносить. Собственникам этих 100 объектов выданы предписания о демонтаже в течение двух месяцев, прошло в некоторых случаях уже два года, а палец о палец никто не ударил», — уточнил чиновник.

Он также отметил, что неудачным оказался опыт, когда деньги на снос самостроев перечислялись муниципалитетам: в прошлом году местные власти получали деньги, но ни один объект не был демонтирован. В 2019 году это будет проводиться силами подведомственных учреждений регионального министерства. Кроме того, в этом году будет создана специальная рабочая группа из специалистов минстроя, которые будут курировать решение самостроев и инспектировать муниципалитеты.

По его словам, наиболее остро вопрос самостроев стоит на Южном побережье Крыма, где расположены наиболее популярные у туристов города Ялта, Алушта, Алупка и Судак, а также множество курортных поселков.

«Невозможно проехать 200 м и не остановиться, заинтересовавшись явным нарушением строительных норм», — подчеркнул Храмов.

Он добавил, что также будет подниматься вопрос об увеличении штрафных санкций за незаконную застройку настолько, чтобы застройщики не хотели рисковать.

В Крыму не первый год идет работа по сносу самостроев. По оценкам главы региона Сергея Аксенова, в республике насчитывается более 9 тыс. незаконных построек.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее сообщал, что в Крыму выявлены факты бездействия органов местного самоуправления по сносу самостроев. По его словам, в 2018 году выявлено почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий, отмечал Патрушев.

Автор

Олег Корин

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