Стабилизация и контроль. Противопожарный режим введен в 22 регионах России

Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 — частично. Об этом сообщил врио замглавы МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании.

«Особый противопожарный режим введен на всей территории 22 субъектов РФ и в 18 регионах — частично», — сказал он.

Яцуценко подчеркнул, что руководителям региональных ГУ МЧС необходимо принять исчерпывающие меры по стабилизации обстановки и держать ее под контролем, пеедает ТАСС.

Он сообщил, что только за минувшую неделю в результате палов сухой растительности, высоких температур воздуха, сильных порывов ветра в 11 регионах страны произошел переход огня на хозяйственные постройки и другие строения.

«За неделю зафиксировано значительное увеличение термоточек в Республике Мордовия, Нижегородской и Самарской областях», — сказал Яцуценко.

По данным Рослесхоза, в России на сегодняшний день действует 51 очаг пожара на общей площади 7800 га.