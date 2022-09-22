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Бизнес > Компании

Масштабирование сервиса. Стартап Tickets Cloud привлек на площадке StartTrack $400 тысяч

01 августа, 13:33
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Российский стартап Tickets Cloud привлек на инвестиционной площадке StartTrack $400 тысяч. Средства были привлечены от двух частных инвесторов, имена которых не разглашаются.

Tickets Cloud — сервис по продаже билетов на различные мероприятия, специализированная B2B площадка, работающая по принципу биржи, на которой организаторы мероприятий (концертов, фестивалей, цирковых представлений и т.д.) и распространители билетов находят друг друга и заключают сделки. С помощью решения, предлагаемого Tickets Cloud, продажи осуществляются по принципу «свободного билета», позволяя избежать проблем с квотированием зала.

Инвестиции мы планируем направить на масштабирование сервиса в России, а также запуск тестовых продаж на рынке США. Кроме того, компания в данный момент занимается разработкой новых продуктов для билетного рынка, в частности, мы совершенствуем аналитический модуль сервиса, с помощью которого организаторы мероприятий смогут анализировать эффективность своей рекламной компании и прогнозировать выручку на основе своей истории продаж.

Основатель Tickets Cloud Егор Егерев

Так же ведутся разработки в направлении динамического ценообразования, это алгоритм который будет изменять цену основываясь на спросе и других влияющих факторов.

Стартап Tickets Cloud быстро привлек внимание инвесторов на нашей площадке. Все дело в понятной легко масштабируемой модели бизнеса, и возможности быстрого выхода на окупаемость. Мы полагаем, что столь востребованный на рынке продукт оценят клиенты не только в России, но и во всем мире. Инвесторы StartTrack заинтересованы в новых высокотехнологичных проектах, таких как Tickets Cloud.

Константин Шабалин, генеральный директор StartTrack

На данный момент на Tickets Cloud заключено уже более 5 тысяч сделок между организаторами мероприятий и распространителями билетов. К концу этого года компания планирует выйти на прибыль.

StartTrack — инвестиционная площадка, созданная при поддержке Фонда развития интернет-инициатив. С помощью StartTrack инвесторы находят действительно интересные проекты, а стартапы максимально быстро привлекают инвестиции. Сейчас со StartTrack активно сотрудничают более 1000 инвесторов, и их количество постоянно растет. Площадка принимает проекты с хорошим потенциалом роста и строго следит за выполнением их бизнес-показателей. За полтора года работы площадки 28 проектов привлекли здесь 476.3 млн рублей в свой бизнес. Всего на StartTrack совершено 330 сделок.

Компания Tickets Cloud основана в 2014 году. Tickets Cloud — специализированная B2B площадка для организаторов мероприятий, которая позволяет автоматизировать все ключевые этапы взаимодействия организаторов с распространителями билетов. За первый год работы сервиса участники билетного рынка заключили на площадке 3,5 тыс. сделок. На данный момент Tickets Cloud является единственной электронной площадкой, автоматизирующей бизнес процесс переговоров и распределения билетов для распространителей и организаторов мероприятий в России. В планах компании выход на рынки США и Европы.

Автор

Олег Корин

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