Масштабирование сервиса. Стартап Tickets Cloud привлек на площадке StartTrack $400 тысяч

На данный момент на Tickets Cloud заключено уже более 5 тысяч сделок между организаторами мероприятий и распространителями билетов. К концу этого года компания планирует выйти на прибыль.

StartTrack — инвестиционная площадка, созданная при поддержке Фонда развития интернет-инициатив. С помощью StartTrack инвесторы находят действительно интересные проекты, а стартапы максимально быстро привлекают инвестиции. Сейчас со StartTrack активно сотрудничают более 1000 инвесторов, и их количество постоянно растет. Площадка принимает проекты с хорошим потенциалом роста и строго следит за выполнением их бизнес-показателей. За полтора года работы площадки 28 проектов привлекли здесь 476.3 млн рублей в свой бизнес. Всего на StartTrack совершено 330 сделок.

Компания Tickets Cloud основана в 2014 году. Tickets Cloud — специализированная B2B площадка для организаторов мероприятий, которая позволяет автоматизировать все ключевые этапы взаимодействия организаторов с распространителями билетов. За первый год работы сервиса участники билетного рынка заключили на площадке 3,5 тыс. сделок. На данный момент Tickets Cloud является единственной электронной площадкой, автоматизирующей бизнес процесс переговоров и распределения билетов для распространителей и организаторов мероприятий в России. В планах компании выход на рынки США и Европы.