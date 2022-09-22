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Бизнес > Компании

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

25 августа, 13:00
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507 млн руб. привлекли 28 российских компаний на инвестиционной площадке StartTrack за последние два года (первая сделка состоялась в августе 2014). Наибольшее количество инвестиций (три четверти от оборота площадки, или 378 млн руб.) привлекли IT-компании.

Рост индустрии зависит от драйва людей, которые в ней работают. Один из лидеров европейского краудинвестинга CrowdCube за первые 2 года работы достиг оборота в 448 млн рублей (5,3 млн фунтов стерлингов), мы же за аналогичный период выросли до 507 млн рублей. Да, наша экономика на спаде, а рынок непрозрачен, но российские инвесторы действуют, невзирая на трудности. И мы рады им в этом помочь.

Генеральный директор StartTrack Константин Шабалин

Среди IT-проектов наибольший объем (147 млн руб.) финансирования получили компании, работающие в сегменте e-commerce. Hardware-проекты за два года привлекли 97 млн руб., финтех — 96 млн руб., мобильные приложения — 38 млн руб. 127 млн рублей, или четвертую часть оборота платформы, получили компании из сферы образования и дошкольного развития.

Мы исследуем тренды и отбираем именно те проекты, которые вызывают интерес. Это не «идейные» стартапы, а тщательно отобранные компании с понятной структурой выручки и затрат.

Генеральный директор StartTrack Константин Шабалин

Самые крупные сделки на площадке были заключены между инвесторами и высокотехнологичными проектами, такими как Cappasity и CountBOX.

Cappasity — разработчик платформы по интеграции технологий 3D/VR в бизнес. Инвесторы StartTrack доверили этому проекту 600 тысяч долларов. Сегодня компания имеет партнерское соглашение с Intel, а её технологии позволяют получать полноценные 3D-модели объектов (в том числе людей), готовые к размещению на веб-сайтах и в социальных сетях.

Инвестиции в объеме 550 тысяч евро привлекла компания CountBOX, которая создала прибор и облачный сервис по сбору, хранению, аналитике и визуализации данных о посещаемости торговых объектов. Свой сервис компания уже представила на зарубежных рынках.

По плану руководства к концу 2017 года общий оборот инвестиционной площадки StartTrack должен достичь 2 млрд руб.

Краудинвестинг — новый сегмент инвестиционного рынка, который активно развивается в России. Мы уверены в потенциале российских инвесторов и активно приглашаем их к сотрудничеству. Максимальная открытость и защита интересов инвесторов — главные приоритеты StartTrack, благодаря которым с нами сотрудничают уже более 1000 частных инвесторов и бизнес-ангелов.

Генеральный директор StartTrack Константин Шабалин

По словам генерального директора StartTrack, одна из причин взрывного роста оборотов площадки заключается в том, что StartTrack использует различные инвестиционные инструменты. Частные инвесторы имеют здесь возможность входить в капитал компании или предоставлять ей заем, причем как обычный, так и конвертируемый. StartTrack развивает также краудлендинговый терминал, где размещаются предложения заемщиков. Инвестор может заключить сделку онлайн, предоставив выбранному проекту заемное финансирование на срок от одного до нескольких месяцев по ставке до 30% годовых. Инвесторы уже оценили новый инструмент, и на сегодняшний день доля сделок StartTrack, заключенных онлайн, достигла 21%.

StartTrack — инвестиционная площадка, созданная при поддержке Фонда развития интернет-инициатив. С помощью StartTrack инвесторы находят интересные проекты, а компании быстро привлекают инвестиции. Сейчас со StartTrack активно сотрудничают более 1000 инвесторов, и их количество постоянно растет. Площадка принимает проекты с потенциалом роста и строго следит за выполнением их бизнес-показателей. За два года работы площадки 28 проектов привлекли здесь 507 млн рублей в свой бизнес.

Автор

Олег Корин

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