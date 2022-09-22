Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

Самые крупные сделки на площадке были заключены между инвесторами и высокотехнологичными проектами, такими как Cappasity и CountBOX.

Cappasity — разработчик платформы по интеграции технологий 3D/VR в бизнес. Инвесторы StartTrack доверили этому проекту 600 тысяч долларов. Сегодня компания имеет партнерское соглашение с Intel, а её технологии позволяют получать полноценные 3D-модели объектов (в том числе людей), готовые к размещению на веб-сайтах и в социальных сетях.

Инвестиции в объеме 550 тысяч евро привлекла компания CountBOX, которая создала прибор и облачный сервис по сбору, хранению, аналитике и визуализации данных о посещаемости торговых объектов. Свой сервис компания уже представила на зарубежных рынках.

По плану руководства к концу 2017 года общий оборот инвестиционной площадки StartTrack должен достичь 2 млрд руб.