Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год составил 528 миллионов рублей, что в 4,5 раза превышает показатели за 2015 год. Об этом говорится в сообщении StartTrack.

В 2016 году инвесторы площадки и 24 перспективных бизнес-проекта заключили 664 сделки.