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Бизнес > Компании

Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

26 декабря, 15:48
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Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год составил 528 миллионов рублей, что в 4,5 раза превышает показатели за 2015 год. Об этом говорится в сообщении StartTrack.

В 2016 году инвесторы площадки и 24 перспективных бизнес-проекта заключили 664 сделки.

В этом году инвестиции получили 19 новых компаний, а еще 5 продолжают привлекать финансирование уже 2-й год подряд. Инвесторы любят долгосрочное сотрудничество: развиваясь, компании получают больше денег на лучших условиях. В течение года активность наших инвесторов выросла. В январе они заключали в среднем 1 сделку в день, сегодня ежедневно заключают 5 сделок.

Генеральный директор StartTrack Константин Шабалин

В 2016 году лидером по полученным на StartTrack инвестициям стала сеть футбольных клубов FootyBall. За год компания получила от частных инвесторов 155,6 млн рублей, выросла с 2 до 4 школ и продемонстрировала высокие финансовые показатели. На втором месте по объему вложенных средств — проект «ЛОТ-Золото». Компания, которая занимается продажей золотого лома аффинажным заводам, за 6 месяцев в 40 раз увеличила оборот и привлекла от частных инвесторов 63,6 млн рублей.

Наибольшей популярностью у инвесторов StartTrack пользуются бизнес, связанный с детьми. В 2016 году такие компании привлекли 245 млн рублей — 46% оборота площадки. Еще 136 млн рублей, или 26% оборота площадки, получили компании из сегмента электронной коммерции, а оставшуюся часть инвестиций получили проекты из сфер здравоохранения, интернет технологий и производства.

В 2016 году появилось много интересных заемщиков. Например, производитель звукоизоляционных кабин IzoRoom. Они начали с нуля в апреле 2016 года, а в ноябре достигли месячного оборота в 1,5 млн рублей. Необходимые 5 млн рублей инвестиций им удалось получить всего за 5 дней.

Генеральный директор StartTrack Константин Шабалин

В 2016 году интерес к инвестиционным площадкам появился на федеральном уровне. Представители StartTrack приняли участие во встречах рабочей группы ЦБ РФ, где обсудили мягкое регулирование рынка и создание критериев работы инвестиционных площадок. По словам Константина Шабалина, такое сотрудничество уменьшит число мошенников и создаст между участниками рынка доверие.

В ноябре 2016 года площадка StartTrack подписала партнерские соглашения с «Тинькофф Банком», а 19 декабря организовала STDAY: New Year — конференцию для владельцев бизнеса и предпринимателей. В рамках конференции топ-менеджеры из Rambler&Co, «ИНВИТРО», McDonald’s и других крупных компаний рассказали бизнесменами о ключевых трендах 2016 года и поделились инструментами развития бизнеса.

За 2,5 года работы площадка привлекла в 35 компаний 701,5 млн рублей. По плану руководства к концу 2017 года общий оборот инвестиционной площадки StartTrack должен достичь двух миллиардов рублей. По словам генерального директора StartTrack, потенциал площадки и рынка коллективных инвестиций обусловлен сразу несколькими трендами.

Последние три года мировой рынок краудинвестинга ежегодно удваивает объем. Мы же выросли в 4,5 раза, потому что в России спрос на финансирование бизнеса в несколько раз превышает предложение. В тоже время, доходность по классическим инвестиционным инструментам не может покрыть инфляцию. Поэтому всё больше инвесторов интересуются инвестициями в МСБ.

Генеральный директор StartTrack Константин Шабалин

Автор

Олег Корин

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