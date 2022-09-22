Даже если предположить, что Рогозин не знал планы «Уралвагонзавода», то сейчас, спустя два месяца, ситуация с УВЗ уже успела поменяться серьезным образом. Однако, на высказываниях Рогозина, это ни коим образом не отразилось. Как в свое время мудро выразился один из самых талантливых пиарщиков — Йозеф Геббельс, «ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой».

Первой задачей, которая решается передачей УВЗ «Ростеху», ну и, вероятно, главной причиной этого же, Рогозин называет необходимость создания «бронетанкового холдинга». Однако, де-факто, УВЗ уже сам по себе представляет такой холдинг. Не хватало двух компонентов — управляющей компании и интеграции в структуру еще пары ключевых для отрасли предприятий. Управляющая команда во главе с Олегом Сиенко это прекрасно понимала и двигалась как раз в нужном направлении. На 2017 год планировалось создать специализированную управляющую компанию. Дело в том, что к этому моменту, корпорация, изначально, по состоянию на 2008-09 годы включавшая в себя что-то около 6 или 8 предприятий, разрослась до гигантских размеров и сейчас объединяет около четырех десятков производств. При этом, все рычаги управления активами оказались в руках головного производителя — нижнетагильского «Уралвагонзавода».

Первоначально данное решение было оправдано в связи с укреплением кооперативных связей по направлению производства бронетехники. Однако сейчас, часть активов, играющих для корпорации важную роль, для нижнетагильской площадки оказалась непрофильной. Интересы их развития никак не соотносились с интересами головного завода. При этом, так называемый московский «Центр корпоративного управления», юридически был всего лишь филиалом уральского завода, со всеми вытекающими сложностями взаимодействия. В этой связи, превращение ЦКУ в полноценную управляющую компанию являлось самым правильным решением. Однако, в правительственных руках почему-то решили, что холдинг нужно развивать не на базе уже существующей самостоятельной структуры, а внутри неповоротливой громадины «Ростеха».

Почему? Рогозин пытается это обосновать необходимостью объединения с производителем боевых модулей для «Арматы» (точнее для танка Т-14 как следует из текста телеинтервью) — «Высокоточными комплексами», уже принадлежащими «Ростеху». Однако, из трех заказанных МО РФ к разработке машин на платформе «Армата», только на тяжелой БМП Т-15 стоит боевой модуль производства КБП, входящего в «Высокоточные комплексы». Собственно танк оснащен боевым модулем собственной, УКБТМовской, разработки. БМ БТР (в том числе «Бумеранга» и «Курганца») — разработки «Буревестника», входящего в УВЗ. И, собственно, любому ясно, что бОльшая часть машин, на новых платформах, будет оснащаться именно УВЗовскими модулями, а не КБПешными. Так почему бы, следуя логике Рогозина, тогда не отдать КМЗ и АМЗ «Уралвагонзаводу»?

На самом деле, «Высокоточные комплексы» управляют целым рядом критически-важных для производства бронетехники, особенно тяжелой, предприятий. Это «Ротор», СКБ «Турбина», КЭМЗ, да и вообще почти половина активов «ВК» так или иначе завязана на производство танков. Но, опять же, почему не рассмотреть вопрос о выделении «ВК» из «Ростеха» и переподчинению УВЗ? Увы, это не возможно по финансовым причинам. «Ростех» и лично господин Чемезов не намерены делиться с каким-то там Сиенко, ибо все тот же Чемезов, куда ближе к Путину чем Сиенко. Что собственно и было доказано логикой происходящего.

Тоже самое касается военного дивизиона «Тракторных заводов». Как все помнят, после анонса передачи УВЗ в «Ростех», так же прозвучала идея передачи «Ростеху» и этого актива. Пикантность в том, что УВЗ сам очень давно положил глаз на предприятия входящие в эту структуру. В первую очередь на «Курганмаш» — производитель БМП, а так же СКБМ — их разработчик. Ну и конечно НИИ Стали — разработчик защиты для вообще всей бронетехники. Однако, не смотря на массу прилагаемых усилий, заполучить эти активы под свое управление, УВЗ так и не удалось. Дело в том, что если УВЗ или тот же «Ростех» являются государственными корпорациями, то «Тракторные заводы» изначально была корпорацией частной. Естественным образом, ее владельцы не желали терять самые вкусные куски торта. Сейчас, действиями правительства и банков, напоминающими между прочим сговор, руководство «ТЗ» загнано в угол. Схема отъема военного дивизиона уже озвучена. Но опять же, передан он будет «Ростеху» а не УВЗ ибо, «не по Сеньке шапка». Есть еще один нюанс. «ТЗ» усиленно сопротивляются такому грабежу. По этому, решения об отторжении собственности либо переходе ее под какую-либо форму внешнего управления, до сих пор нет. Впрочем, возможно, что у «Ростеха» пока нет ни административных и финансовых ресурсов, что бы одновременно слопать активы УВЗ и ТЗ. Вот как УВЗ пережуют, так и за ТЗ примутся.

Так или иначе, но все замешано на деньгах. На больших деньгах. Не зря второй важнейшей причиной передачи УВЗ в «Ростех» Рогозин называет «тяжелое финансовое состояние» «Уралвагонзавода». Он думает как раз о деньгах. И прекрасно знает, что не смотря на все сложности, менеджмент УВЗ, прекрасно справляется со своей работой, успешно решает проблему долга, возникшую в большей мере не сколько по вине собственных ошибок, сколько по истечению обстоятельств, на которые он повлиять никак не мог. Обстоятельства же эти, целиком и полностью проистекают из решений президента и медведевского правительства. Более того, за период, между Указом президента по передаче УВЗ в Ростех и соответствующим Решением правительства (тем паче назначением нового гендиректора) произошло весьма важное событие — была закрыта сделка по продаже дочерней компании «Уралвагонзавода» — «УВЗ-Логистик». Это позволило сократить долговую нагрузку УВЗ практически сразу на половину. При этом, даже имея первоначальный долг, УВЗ имел очень хороший рейтинг. И это по квалифицированной независимой оценке! Неужели, разглагольствуя об УВЗовских долгах, Рогозин этого не знал? Да конечно знал! — считает Алексей Хлопотов.

Он конечно и безусловно знал, что на УВЗ нет и никаких проблем с кадрами. Да, временные решения по вынужденным отпускам, неполному рабочему дню, не полной рабочей неделе были. Но они не были критическими. Ни профсоюз, ни рабочий коллектив никакого особого возмущения не проявляли. Почему? Да потому что если кто и попадал в отпуск по вынужденному простою, так это были ИТРовцы и управленцы. На предприятии успешно применялся маневр рабочими кадрами. В то время, когда вагонные цеха стояли без заказа, рабочие перенаправлялись на механосборку и на иные производства. Более того, объявленное сокращение персонала, что впрочем вполне нормально и не вызывает какого-либо удивления в странах с развитой капиталистической экономикой, касается опять же в основном «конторы». Что безусловно является верным решением на пути сокращения производственных издержек. При этом, УВЗ ведет и вел постоянный, непрекращающийся прием рабочих кадров. Так что и тут Рогозин либо проявляет не осведомленность, а значит и некомпетентность, либо намеренно лжет.

Вообще «за деньги» можно говорить много. Например, в этом году на УВЗ ожидается ну очень большая выручка по экспортным контрактам. Достаточная для полной нормализации всех финансовых вопросов корпорации. И этот факт известен Чемезову, ну и полагаю, Рогозину, лучше чем кому либо. Просто потому что согласна российскому законодательству все экспортные сделки, связанные с вооружением, у нас проводятся через одного единственного посредника — компанию «Рособоронэкспорт», которая в свою очередь входит в чемезовский «Ростех». Таким образом, доходы предприятий экспортеров являются абсолютно прозрачны для «Ростеха». «Ростех» тем самым получает громадные конкурентные преимущества по сравнению с прочими корпорациями и соответственным образом может планировать свою стратегию развития. Стратегию, базирующуюся на рейдерских захватах финансово-привлекательных активов. Да-да! УВЗ — это крайне привлекательное с точки зрения финансов предприятие, а не какой-то банкрот, лежащий на боку, делающий последние вздохи, как то может показаться если верить риторике Рогозина. Жертвой своей привлекательности он и стал. Не был бы УВЗ таким вкусным — никто бы его не слопал. Скажите, почему в 2014-2015 годах, когда из-за режима санкций (на который УВЗ повлиять никак не мог), из-за обвала рынка (случившегося во многом благодаря действиям или без действиям медведевского правительства и центробанка), УВЗ действительно испытывал серьезные проблемы, ни одна тать, не испытывала желание взять предприятие под свою опеку, не испытывало желания помочь, оказать какую-то поддержку? Почему, правительство не слышало мольбы УВЗ о помощи? Почему не реагировало на просьбы государственной корпорации о государственной поддержке? УВЗ в тот период неоднократно просило правительство произвести докапитализацию. В этом УВЗ правительство Медведева, в коем Рогозин является вице-премьером, отказало напрочь. Просьбы о госгарантиях правительством удовлетворялись лишь в малой части и весьма не своевременно. Государственные банки отказывались предоставлять не только дешевые кредиты, но и вообще отказывались кредитовать предприятие. А как выживать?

Рогозин в своих интервью только констатирует ситуацию сложившуюся на предприятии в кризисный период, но ничего не говорит об оценке действий руководства по выходу из кризиса. Ничего он не говорит и о том, как нужно было бы решать вопросы антикризисного управления по иному. Он прекрасно понимает, что на самом деле, действия управляющей команды Сиенко достойны самой высшей похвалы и уважения. Вместо этого, он пишет письмо Путину о необходимости смены руководства предприятия и передачи его в «Ростех». Спрашивается, под чью диктовку? И как его назвать после этого? Ну не верю я, что это самостоятельное решение болванчика-Рогозина, пишет Алексей Хлопотов. За этим со всей явью просматриваются уши Чемезова.

И еще один момент, о чем не знает либо лжет Рогозин — заказы на вагоны. Рогозин говорит, что «надежды на массовые закупки не оправдались». На самом деле, руководство УВЗ таких надежд и не питало! Да, в течении трех-четырех лет на рынке подвижного состава был спад, вызванный перепроизводством в предыдущий период. Однако, ситуация стабилизировалась. Сейчас заказов на вагоны не просто много, а очень много. Другое дело, что руководство УВЗ искусственно сдерживает их выпуск, что бы опять не допустить ситуацию по перепроизводству. При этом, именно руководство УВЗ выступало с инициативой о введении ресурсных ограничений по эксплуатации вагонов. Тем самым, УВЗ лоббировал не только свои финансово-экономические интересы, но и боролся за безопасность на российских железных дорогах. Напомню, что все это происходило при яростном сопротивлении эксплуатантов. Руководству УВЗ удалось на уровне президента пролоббировать вопрос о господдержке машиностроения, в особенности железнодорожного. Об этом Путин прямо заявлял при оглашении одного из своих посланий Федеральному собранию. Вот только никаких преференций от этого УВЗ так и не получил. По какому-то чудному стечению обстоятельств, все они достались конкуренту УВЗ — Тихвинскому вагоностроительному заводу Александра Несиса (см.список «Форбс»), интересы которого достаточно серьезно отстаивает еще один вице-премьер — Аркадий Дворкович. Тут, как говорится, какие-либо комментарии вообще излишни.

А так же Рогозин, напутствуя свеженазначенного гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, предложил ему в ближайшее время подготовить план по созданию «большого холдинга» и представить его на заседании ВПК. Что ж… поглядим, чем «план Потапова,» будет отличаться от недавно одобренного советом директоров «плана Сиенко». Дело в том, что в совете директоров УВЗ, даже в прежнем его составе, находились люди как из руководства Минпромторга, так и от ВПК. Практически все решения совета директоров ими были одобрены единогласно. Почему, при таком объеме претензий к руководству УВЗ, эти самые претензии не озвучивались на совете директоров? Где они раньше были??? Почему Рогозин, владеющий ситуацией (или не владеющий?) своевременно не вмешался в работу предприятия??? Ответ простой и лежит на поверхности — просто поводов для вмешательства не было! «Уралвагонзавод» хорошо и продуктивно работал. Управляющая команда УВЗ честно отрабатывала свои обязанности и крепко держала ситуацию под контролем. Ну а дальнейшее развитие событий не имеет ничего общего с тем, что Рогозин говорил и говорит сейчас. Вхождение УВЗ в Ростех, это всего лишь инициатива отдельных заинтересованных частных лиц, лиц на столько влиятельных, что заместитель премьер-министра, а возможно и сам премьер, являются простыми исполнителями их воли, их страсти к наживе и обогащению.