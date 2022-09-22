Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

15 марта в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция о развитии российского рынка краудинвестинга и краудлендинга. Основной темой стали темпы роста нового рынка и перспективы развития на ближайший год. Мероприятие организовано при поддержке венчурного фонда Typhoon Digital Development.

В рамках пресс-конференции гендиректор краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин дал оценку текущему состоянию рынка. По мнению экспертов StartTrack, объем российского рынка краудинвестинга и краудлендинга за год вырос на 420% — с 148,6 млн рублей за 2015 год до 786 млн рублей за 2016 год. На рынке присутствуют три игрока: StartTrack, «Альфа.Поток» и «Город денег». При этом оборот площадки StartTrack в 2016 году составил 70% рынка.

По словам Константина Шабалина, объем рынка в 2017 году составит около 2,5 млрд рублей, а потенциальный объем рынка краудинвестинга и краудлендинга составляет 1 трлн рублей: «Ежегодно банки выдают порядка 5 трлн рублей кредитов МСБ, при этом 60-80% компаний МСБ, которые дошли до банков, получают отказы. Мы оцениваем общую потребность финансирования в размере 10 трлн рублей в год. И краудинвестинговым площадкам интересны около 10% этих компаний. Поэтому в горизонте пяти лет наша и подобные площадки могут добиться того, что общий объем рынка вырастет дополнительно на 1 трлн рублей».