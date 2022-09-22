Рост объемов. StartTrack и Тинькофф Банк обсудили развитие краудинвестига

15 марта в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция о развитии российского рынка краудинвестинга и краудлендинга. Основной темой стали темпы роста нового рынка и перспективы развития на ближайший год. Мероприятие организовано при поддержке венчурного фонда Typhoon Digital Development.
В рамках пресс-конференции гендиректор краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин дал оценку текущему состоянию рынка. По мнению экспертов StartTrack, объем российского рынка краудинвестинга и краудлендинга за год вырос на 420% — с 148,6 млн рублей за 2015 год до 786 млн рублей за 2016 год. На рынке присутствуют три игрока: StartTrack, «Альфа.Поток» и «Город денег». При этом оборот площадки StartTrack в 2016 году составил 70% рынка.
По словам Константина Шабалина, объем рынка в 2017 году составит около 2,5 млрд рублей, а потенциальный объем рынка краудинвестинга и краудлендинга составляет 1 трлн рублей: «Ежегодно банки выдают порядка 5 трлн рублей кредитов МСБ, при этом 60-80% компаний МСБ, которые дошли до банков, получают отказы. Мы оцениваем общую потребность финансирования в размере 10 трлн рублей в год. И краудинвестинговым площадкам интересны около 10% этих компаний. Поэтому в горизонте пяти лет наша и подобные площадки могут добиться того, что общий объем рынка вырастет дополнительно на 1 трлн рублей».
Ключевым моментом встречи стал отчет инвестиционной площадки StartTrack. Как отметил Шабалин, площадка за 2,5 года работы привлекла в 36 компаний 815 млн рублей, 535 млн рублей из которых были привлечены в бизнес за 2016 год. Ежедневно на площадке заключаются в среднем 6 сделок. Средний портфель инвестора составляет 800 тыс. рублей, а минимальный чек — 100 тыс. рублей. Общий потенциал 1450 инвесторов, аккредитованных на площадке, составляет более 4 млрд рублей.
В рамках пресс-конференции выступил также президент «Европейской Юридической Службы» (ЕЮС) Сергей Бекренев, которая привлекает 50 млн рублей через StartTrack. Деньги частных инвесторов, которые компания планирует привлечь за несколько месяцев, пойдут на открытие каналов в банковском и страховом секторах на рынках стран СНГ и ближнего зарубежья (на основе уже идущих переговоров), а так же в странах Азии и Восточной Европе. Клиентами компании уже являются 450 тыс. физлиц и 50 тыс. компаний МСБ в 6 странах СНГ.
Также в рамках конференции выступил руководитель направления дистанционного банковского обслуживания для малого бизнеса «Тинькофф Банка» Антон Тарасенко. По его словам, за 3 месяца партнерства со StartTrack, более 250 компаний-клиентов банка подали заявки на финансирование через площадку: «Мы второй год занимаемся обслуживанием бизнеса и понимаем, что у компаний есть потребности в кредитовании. Мы рады, что есть такая площадка, закрывающая потребность малого бизнеса, которую мы сейчас обеспечить не можем».