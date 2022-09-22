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Бизнес > Компании

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему перестала летать в Майами

25 апреля, 14:53 (Обновлено: 25 апреля, 15:53)
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Бортпроводница авиакомпании «Аэрофлот» Евгения Магурина, недавно проигравшая иск о дискриминации в суде, во вторник в ходе пресс-конференции «Национальной службы новостей» на тему: «“Аэрофлот” перевесил стюардесс» рассказала о своих претензиях к руководству национального перевозчика. Корреспондент SmartNews задал стюардессе несколько вопросов, которые вызвали полемику между представителями бортпроводников и членами Общественного совета «Аэрофлота».

Напомним, сотрудница компании требовала вернуть ей надбавку к зарплате в 17 тысяч рублей и вдобавок выплатить ей полмиллиона рублей за моральный ущерб. Однако в пятницу 21 апреля Пресненский суд Москвы, куда Евгения Магурина обратилась с заявлением по поводу ее дискриминации авиакомпанией по возрасту и внешности, отклонил этот иск к «Аэрофлоту», посчитав, что требования к кабинному экипажу объективно обоснованы спецификой работы. Ранее Тушинский суд отказал в подобном иске другой бортпроводнице «Аэрофлота» Ирине Иерусалимской.

На вопрос корреспондента SmartNews о том, какого рода дискриминацию имела в виду Евгения Магурина, приводя в пример случай замены ее полетов в Майами и Нью-Йорк на внутренние российские рейсы, стюардесса назвала главным мотивом претензий к перевозчику финансовый аспект.

Твоя зарплата зависит как раз от компенсационных выплат, это так называемые суточные, когда ты пересекаешь границу РФ. Если у других компаний есть понятие оклад, есть понятие летного часа, у «Аэрофлота» все настолько сложно, что разобраться, грубо говоря, без бутылки невозможно. И большую долю влияющей на зарплату части составляют суточные, компенсационные выплаты. Моя зарплата полностью зависит от работодателя, и влиять на нее я никак не могу. И вот этих суточных порядка 8-10 тысяч в месяц раньше было.

Евгения Магурина, бортпроводница компании "Аэрофлот"

Представитель Общественного совета «Аэрофлота», доктор наук, профессор Никита Кричевский возразил, что, по его словам, когда речь идет о нарушении прав работника со стороны работодателя – это не дискриминация, а несоблюдение условий договора, если бы оно было. Ранее он высказался по поводу юридического определения дискриминации.

Дискриминация – это лишение или ограничение прав конкретно категории граждан. Прошу обратить на это внимание: не одного человека, а категории — по расовому, национальному, половому признаку, по политическим, религиозным убеждениям. Когда мы сталкиваемся с двумя исками, где фигурирует такой неприятный термин, как дискриминация, мы понимаем, что за этим термином должно стоять не ущемление прав конкретных бортпроводников, а категорий граждан. Следовательно, иск должен быть не индивидуальным, не частным, но коллективным. На это было обращено внимание во время судебного заседания, когда рассматривался иск госпожи Магуриной. Со стороны суда было совершенно четко заявлено, что иск должен быть коллективным. В противном случае ни о какой дискриминации речи быть не может.

Никита Кричевский, член Общественного совета компании "Аэрофлот", доктор экономических наук, профессор

На вопрос корреспондента SmartNews о вероятности такой причины ее борьбы за возвращение зарубежных полетов, как возможность проводить за границей больше времени и получать солидные командировочные, Евгения Магурина ответила, что ее главная цель — понять, почему ее успешность зависит от размера одежды. 

За мной стоит много моих коллег, почему не идут в суды – потому что это нервотрепка, это деньги, это давление, и самое главное – это прессинг со стороны руководства, не каждый готов это дело выдержать на себе. 

Евгения Магурина, бортпроводница компании "Аэрофлот"

На это Никита Кричевский снова возразил, что возможности разрешить ситуацию с руководством у бортпроводницы были.

На суде было четко сказано, что ее (Евгению Магурину — прим. SmartNews) приглашал на беседу господин Зингман —заместитель гендиректора «Аэрофлота» — на что госпожа Магурина сказала, что она с женатыми мужчинами, мы говорим об отношениях работника и работодателя, не встречается. То есть здесь разговор о том, что работник идет к своему руководителю почему-то обязательно с адвокатом – вот это мне не понятно, у меня за мои 48 лет было много работодателей, и ни разу у меня даже мысли не возникло приходить к ним с юристом.

Никита Кричевский, член Общественного совета компании "Аэрофлот", доктор экономических наук, профессор

Еще один вопрос корреспондента SmartNews касался другого мотива борьбы за перелеты в иностранные государства, исходящего из того, что бопроводники имеют возможность привозить из-за границы различные товары, например, те же IPhone, чего из России, конечно, не привезешь.

Ну хотя бы слетать раз в год и привезти себе любимой шубу из Китая — да, как-то учитывая специфику работы – наверно это актуально. Я на самом деле не избалована – за 6 лет работы в «Аэрофлоте» я ни разу не была в Гаване, я не была в Хошемине, я не была в Гуанчжоу – я понятия не имею что это такое. 

Евгения Магурина, бортпроводница компании "Аэрофлот"

Более детальный комментарий к вопросу корреспондента дал еще один представитель Общественного совета «Аэрофлота» — директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Чтобы понять о чем речь, надо начать с прихода новой команды в «Аэрофлот» – команды Савельева. Дичайшая практика с которой пришлось столкнуться новой команде — это продажа права стюардесс летать на зарубежных рейсах. особенно на дальних рейсах. Просто банальная взятка, которую платили старшим бортпроводницам более молодые бортпроводницы за право летать на дальние зарубежные рейсы, в основном в США. Ни для кого не секрет, что в том же Нью-Йорке представители авиакомпаний располагаются в одном из местных отелей, и около этого отеля до сих пор стоят, скажем так, брокеры, которые позволяют перевезти тот или иной груз из Нью-Йорка в Россию за не очень большую сумму. Безусловно, я никого ни в чем не обвиняю, но я считаю, что команде Савельева удалось избавиться от позорной практики, когда бортпроводницы берут взятки.

Павел Данилин, член Общественного совета компании "Аэрофлот", директор Центра политического анализа

Автор

Олег Корин

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