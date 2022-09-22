Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему перестала летать в Майами

Бортпроводница авиакомпании «Аэрофлот» Евгения Магурина, недавно проигравшая иск о дискриминации в суде, во вторник в ходе пресс-конференции «Национальной службы новостей» на тему: «“Аэрофлот” перевесил стюардесс» рассказала о своих претензиях к руководству национального перевозчика. Корреспондент SmartNews задал стюардессе несколько вопросов, которые вызвали полемику между представителями бортпроводников и членами Общественного совета «Аэрофлота».

Напомним, сотрудница компании требовала вернуть ей надбавку к зарплате в 17 тысяч рублей и вдобавок выплатить ей полмиллиона рублей за моральный ущерб. Однако в пятницу 21 апреля Пресненский суд Москвы, куда Евгения Магурина обратилась с заявлением по поводу ее дискриминации авиакомпанией по возрасту и внешности, отклонил этот иск к «Аэрофлоту», посчитав, что требования к кабинному экипажу объективно обоснованы спецификой работы. Ранее Тушинский суд отказал в подобном иске другой бортпроводнице «Аэрофлота» Ирине Иерусалимской.

На вопрос корреспондента SmartNews о том, какого рода дискриминацию имела в виду Евгения Магурина, приводя в пример случай замены ее полетов в Майами и Нью-Йорк на внутренние российские рейсы, стюардесса назвала главным мотивом претензий к перевозчику финансовый аспект.