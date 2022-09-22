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Бизнес > Компании

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

31 августа, 14:11
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Компания NtechLab, ведущий разработчик решений в области нейронных сетей, предоставила свою технологию распознавания лиц устроителям детского фестиваля «Галафест», который пройдет 2 сентября в саду «Эрмитаж» в Москве. Мероприятие проводит благотворительный фонд «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями ЦНС и их семьям, а также занимается реализацией проектов по поддержке инклюзивного образования.

В этом году каждый гость фестиваля сможет бесплатно воспользоваться сервисом поиска и печати своих фото, сделанных на мероприятии профессиональными фотографами. Для этого нужно будет подойти к специальной стойке Ntechlab и сделать селфи, после чего программа найдет все снимки, на которых изображен искомый человек. Эти фото можно будет отправить себе на email, разместить в социальных сетях или распечатать.

Использование лицевой биометрии на массовых мероприятиях требует от алгоритма способности в режиме реального времени обрабатывать огромные объемы информации – это одно из ключевых преимуществ технологии NtechLab. Гостям фестиваля не нужно будет ждать, пока система найдет их фотографии из десятков тысяч других, все происходит моментально. Мы рады, что наша технология поможет доставить радость маленьким посетителям «Галафеста» и их родителям.

Генеральный директор NtechLab Михаил Иванов

«Галафест» открыт для всех – и детей, и взрослых, независимо от их диагнозов и возможностей. Очень многие гости становятся нашими друзьями, и потом ждут фестиваль как главный праздник. Необычный аттракцион с распознаванием лиц на фотографии может удивить даже взрослого человека, мы надеемся, что для детей это станет одним из незабываемых впечатлений от посещения нашего мероприятия.

Ольга Журавская, президент фонда «Галчонок»

Весной 2017 года алгоритм NtechLab использовался для цифрового фотобанка и автоматической регистрации гостей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе. Более 5 тысяч человек смогли распечатать свой бейдж, сняв селфи, не предъявляя документов, удостоверяющих личность, а также найти все свои фотографии, сделанные в ходе мероприятия. 

В 2016 году решение NTechLab было использовано для поиска фотографий посетителей крупнейшего в России фестивале электронной музыки Alfa Future People, который проводился при поддержке «Альфа банка» и «Вымпелкома». Сервисом воспользовались более 15 тыс. человек.

Автор

Олег Корин

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