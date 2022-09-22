Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

Компания NtechLab, ведущий разработчик решений в области нейронных сетей, предоставила свою технологию распознавания лиц устроителям детского фестиваля «Галафест», который пройдет 2 сентября в саду «Эрмитаж» в Москве. Мероприятие проводит благотворительный фонд «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями ЦНС и их семьям, а также занимается реализацией проектов по поддержке инклюзивного образования.

В этом году каждый гость фестиваля сможет бесплатно воспользоваться сервисом поиска и печати своих фото, сделанных на мероприятии профессиональными фотографами. Для этого нужно будет подойти к специальной стойке Ntechlab и сделать селфи, после чего программа найдет все снимки, на которых изображен искомый человек. Эти фото можно будет отправить себе на email, разместить в социальных сетях или распечатать.